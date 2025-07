Ile Maurice: Temps nuageux ce matin, éclaircies attendues dans la journée

Un flux de nuages en provenance du Sud-Est influence le temps local en ce début de journée. C'est ce qu'indique le communiqué de la station météorologique émis à 4 h 30 ce jeudi 17 juillet. Tôt ce matin, le ciel sera nuageux, avec des averses attendues sur la moitié est de l'île, le sud ainsi que sur les hauteurs. Des poches de brouillard pourraient également se former dans certaines régions en altitude. Au fil des heures, le ciel s'éclaircira progressivement, laissant place à un temps généralement ensoleillé durant le reste de la journée.

Les températures maximales seront légèrement supérieures à la moyenne saisonnière. Elles varieront entre 21 et 24 degrés Celsius sur le plateau central, et entre 26 et 28 degrés dans les régions côtières. Le beau temps se maintiendra pendant la nuit. Les températures minimales oscilleront entre 14 et 16 degrés Celsius sur les hauts et entre 18 et 20 degrés sur les zones côtières.

Le vent sera léger et variable en début de matinée, avant de s'établir du sud-est à environ 10 à 20 km/h au cours de la journée. La mer deviendra forte au-delà des récifs, avec des houles atteignant 2,5 mètres. Les sorties en haute mer sont ainsi déconseillées.

Par ailleurs, une dépression tropicale évolue actuellement à l'est-sud-est de Diego Garcia, dans une zone relativement favorable à son intensification. Toutefois, ce système n'aura aucune influence sur le temps qu'il fera sur les Mascareignes.