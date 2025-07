Le coup d'envoi des Championnats d'Afrique de judo pour les cadets est donné ce jour, 17 juillet 2025, à Luanda, en Angola. Madagascar sera au coeur de ces joutes continentales, représentée par une délégation de quatre jeunes judokas talentueux, bien décidés à faire flotter haut le drapeau malgache. Une occasion en or pour cette relève de s'aguerrir et de démontrer l'étendue de son potentiel.

C'est un vent de jeunesse et d'ambition qui souffle sur le judo malgache. Il y a quelques semaines, ils ont fait parler d'eux à Pretoria et à partir d'aujourd'hui, tous les regards des passionnés de la discipline seront tournés vers la capitale angolaise, Luanda, où nos quatre porte-étendards monteront sur les tatamis pour se mesurer à l'élite africaine. La Fédération Malgache de Judo a placé sa confiance en une génération montante.

Une sélection prometteuse

La délégation malgache est composée de quatre athlètes qui ont su se distinguer sur la scène nationale. Chez les garçons, la performance de Hajaina Randrianaivo dans la catégorie des -50 kg est très attendue. Son classement actuel de 39e mondial chez les cadets en fait l'un des leaders naturels de cette équipe et un sérieux prétendant aux médailles.

À ses côtés, Tsiaro Mandimby Andriamandanonarivo (-60 kg) et Hasimbola Wilan Said (-81 kg) auront également à coeur de prouver leur valeur. Chez les dames, tous nos espoirs reposent sur les épaules de Hariniaina Nirina Ranoamanantsoa en -44 kg, une catégorie où la vivacité et la technique feront la différence.

Pour ces jeunes athlètes, ce rendez-vous continental représente bien plus qu'une simple compétition. C'est un véritable test grandeur nature, une opportunité inestimable de se frotter au haut niveau et d'engranger une expérience cruciale pour la suite de leur carrière. Face à des nations redoutables comme l'Égypte, la Tunisie ou l'Algérie, la tâche ne sera pas aisée, mais la motivation de nos jeunes compatriotes est à son comble.

Cette participation témoigne du travail de fond accompli par la Fédération pour assurer l'avenir de la discipline. Elle confirme que le vivier du judo malgache est riche et que la relève est prête à prendre le flambeau.