Sénégal: Conseil des ministres du 16 juillet 2025 - Ce qu'il faut retenir

Réuni ce mercredi 16 juillet 2025 au Palais de la République, le Conseil des ministres, présidé par le Chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a été marqué par plusieurs décisions stratégiques. Il s'agit principalement de : la mise en oeuvre des recommandations issues du Dialogue national, la préservation des ressources naturelles, la reconnaissance de la diaspora sénégalaise...

Des réformes politiques majeures attendues après le Dialogue national

En ouverture de la séance, le Président de la République est revenu sur un moment fort de l'actualité nationale : la remise, le 14 juillet, du rapport général du Dialogue national sur le système politique. Il a salué le travail accompli et l'esprit de consensus qui a prévalu tout au long du processus. « Le Président de la République est revenu sur le Rapport général du Dialogue national sur le système politique qu'il a reçu le lundi 14 juillet 2025. Il a félicité le facilitateur général, le directoire, les commissions du dialogue national et l'ensemble des participants, notamment ceux ayant intégré la plateforme "Jubbanti", pour leur mobilisation, leur contribution de qualité et leur engagement patriotique », peut-on lire dans le communiqué du Conseil de ce mercredi.

Le chef de l'État a particulièrement souligné la richesse des recommandations formulées. « Il a salué la qualité et l'exhaustivité des recommandations thématiques et opérationnelles consensuelles, visant fondamentalement le renforcement de l'État de droit, le respect de l'autorité de l'État et des institutions de la République, la restauration de la confiance des Sénégalais en la justice, ainsi que l'approfondissement et le rayonnement permanent de notre démocratie. »

Souhaitant traduire ces conclusions en actions concrètes, il a annoncé la création d'un mécanisme dédié. « Il a informé le Conseil de sa décision de mettre en place un Comité spécial chargé, dans un délai de trois (03) mois maximum, de proposer les textes législatifs et réglementaires, de même que les modalités devant matérialiser les recommandations consensuelles issues du Dialogue national sur le système politique. »

Préserver les forêts, promouvoir l'arbre et renforcer l'écosystème

Le Conseil s'est également penché sur la question environnementale, avec un focus sur la protection des massifs forestiers du pays. Le Président Faye a tenu à rappeler l'urgence écologique: « le Gouvernement doit assurer sur l'étendue du territoire national la protection et la préservation de nos massifs forestiers ».Dans cette dynamique, il a donné des instructions précises aux ministères concernés pour intensifier les efforts de reboisement et de gestion durable des forêts.

À l'approche de la Journée nationale de l'Arbre, prévue le 3 août 2025, le chef de l'État a dévoilé le thème choisi cette année.« Reboisement, Souveraineté alimentaire et Développement territorial durable, avec comme arbres parrains "le Manguier" et "le Baobab" », apprend-on du communiqué.

Industries extractives et souveraineté pharmaceutique : une transparence renforcée exigée

Poursuivant sa volonté d'une gouvernance sobre et vertueuse, le Président a abordé la question de la transparence dans les industries extractives. Alors que le Sénégal se prépare à l'évaluation ITIE 2025, il a insisté sur le respect des engagements internationaux et l'importance d'une gestion rigoureuse.

Il a également ordonné la finalisation des textes réglementaires sur la transparence des bénéficiaires effectifs, la redistribution des revenus miniers et l'activation des fonds dédiés au développement local.

Autre axe majeur évoqué : la lutte contre la vente illicite de médicaments et la nécessité de structurer durablement le secteur pharmaceutique. Le Président a rappelé l'urgence d'une réponse coordonnée entre le ministère de la Santé, de l'Intérieur et l'Ordre des pharmaciens.

La cartographie des officines et dépôts autorisés, l'identification des entreprises pharmaceutiques, ainsi qu'un audit global de l'action de l'État dans ce secteur ont été exigés. « Afin d'asseoir la souveraineté pharmaceutique, il a indiqué au Ministre de la Santé et de l'Action sociale, la nécessité d'une évaluation intégrale des interventions de l'Etat dans le secteur du médicament et de la pharmacie. Il a appelé à un suivi adéquat des plans de redressement, de relance et de développement des activités des industries pharmaceutiques et de la Pharmacie nationale d'Approvisionnement, entité dont le repositionnement dans l'écosystème, demeure prioritaire », note-on dans le communiqué du conseil.

Une Journée nationale pour la diaspora sénégalaise

La diaspora, 15ème région représentée à l'Assemblée nationale a un fort impact car, selon le Président de la République: « en plus de son impact économique significatif à travers notamment les transferts financiers, elle est activement impliquée dans les initiatives de développement local, l'innovation, le transfert de compétences et la promotion des valeurs culturelles du Sénégal à l'Etranger ». Donc, dans un geste hautement symbolique, le chef de l'État a officialisé la création d'une Journée nationale dédiée à la diaspora qui sera célébrée le 17 décembre de chaque année.