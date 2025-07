Madagascar: Farafangana - Une justice populaire évitée de justesse, deux bandits abattus

Un grave incident lié à un vol de zébus a dégénéré en une véritable chasse à l'homme dans le Sud-Est de Madagascar. Deux hommes, soupçonnés d'être des récidivistes dans des affaires de vols de bovidés et d'homicides, ont été abattus par les forces de l'ordre alors qu'ils tentaient de fuir. L'intervention rapide des autorités a permis d'éviter de justesse une scène de justice populaire.

Les faits remontent à la nuit du vendredi 11 au samedi, dans le fokontany Sahamadiokidy, commune rurale de Matavirano, district de Farafangana. Trois zébus ont été dérobés au cours d'un vol nocturne, provoquant l'indignation des habitants. Les voleurs auraient ensuite pris la direction du fokontany Benahaona, dans la commune rurale de Vohimary-II, district de Vondrozo.

Dès le lendemain, les propriétaires des bovidés déposent une plainte auprès du Préfet de Farafangana. Grâce aux informations transmises par des citoyens de bonne volonté, deux hommes bien connus dans la région ont été rapidement identifiés comme suspects. Ces derniers ont été arrêtés le lundi suivant et placés en garde à vue à la brigade de gendarmerie d'Ambalatany pour les besoins de l'enquête.

Mais l'affaire a pris une tournure inquiétante lorsque la population, en colère et lassée par l'insécurité, a commencé à réclamer une justice expéditive. Craignant une attaque du poste ou un lynchage des suspects, les gendarmes ont décidé de les transférer discrètement vers le poste avancé d'Evato, dans la nuit du mercredi, à 3 heures du matin. Malheureusement, le transfert n'est pas passé inaperçu. Un groupe d'individus, visiblement informé de l'opération, a dressé un barrage sur la route et attaqué le convoi à coups de pierres et de cris hostiles.

Dans la confusion, les deux suspects ont profité de l'agitation pour s'échapper et se réfugier dans la forêt, non loin du croisement de Bemitsanga, toujours dans la commune d'Ambalatany. Une vaste opération de recherche a été aussitôt déclenchée. Une heure plus tard, les fuyards ont été localisés, mais ils avaient déjà pris une certaine avance. Malgré les sommations lancées par les gendarmes, les deux hommes ont poursuivi leur fuite, obligeant les forces de l'ordre à faire usage de leurs armes.

Les deux fugitifs ont été mortellement atteints. Selon les autorités, les deux hommes abattus étaient loin d'être des inconnus de la justice. Déjà condamnés à trois reprises à Farafangana, ils étaient impliqués dans plusieurs affaires de vols de bovidés et d'homicides perpétrés dans les communes rurales de Sahamadio et d'Ambalatany.