Madagascar: Projet Rice - Lancé par Ambatovy pour dynamiser l'agriculture dans la région Atsinanana

Le projet Ambatovy renforce son engagement en faveur du développement durable et de la sécurité alimentaire à Madagascar. En partenariat avec le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage ainsi que l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), il a officiellement lancé le projet Rice dans la région Atsinanana, à Ranomafana Est, district de Brickaville. Ce projet ambitieux vise à soutenir la riziculture dans les régions Atsinanana et Alaotra Mangoro, à travers un accompagnement technique et matériel des petits producteurs. En tant que culture de base pour l'alimentation des Malgaches, le riz représente un levier stratégique pour l'autosuffisance alimentaire nationale.

Renforcement

Le Projet Rice entend améliorer les rendements agricoles en fournissant aux riziculteurs du matériel adapté, des intrants de qualité et des formations sur les techniques de production. Il cible également les associations d'usagers de l'eau (AUE), qui bénéficieront d'un renforcement de capacité pour une meilleure gestion et un entretien durable des infrastructures hydroagricoles.

« Ce projet est le fruit d'un travail collectif entre le public, le privé, les associations et les agriculteurs qui nourrissent ce pays », a indiqué Nicolas Descraques, manager du département social investment and community engagement d'Ambatovy. Il a réaffirmé la conviction de l'entreprise que le développement agricole est un moteur fondamental du développement régional et national. Bref, cette initiative marque la continuité des engagements d'Ambatovy, déjà impliquée dans le programme national PAPRIZ, soutenu par la JICA, pour améliorer la productivité rizicole.