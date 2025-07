Madagascar: Une coopération agricole tournée vers l'avenir

L'ambassade de la République de Corée à Madagascar a organisé un atelier stratégique intitulé « pour un meilleur avenir de l'agriculture à Madagascar », qui s'est tenu hier au Carlton Anosy. Cet événement a réuni des personnalités tels que le SEM Park Ji Hyun, ambassadeur de la République de Corée à Madagascar, des représentants du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, des institutions scientifiques telles que le Centre de Recherche Appliquée au Développement Rural (FOFIFA), l'APIPARES, ainsi que plusieurs partenaires nationaux et internationaux.

Dans son discours, l'ambassadeur de la République de Corée, Park Ji Hyun, a souligné : « le but de cette initiative est de partager nos expériences en développement agricole, avec un accent particulier sur Madagascar. » À travers l'Institut de développement coréen (KDI), la Corée collabore depuis un an avec le ministère pour formuler des recommandations adaptées à la réalité locale. Ce programme vise à conjuguer l'expertise coréenne en matière d'innovation agricole et les spécificités du contexte malgache. Un rapport final stratégique sera publié, contenant des axes prioritaires pour améliorer les fondations agricoles de Madagascar.

L'atelier a mis en lumière la collaboration renforcée entre le KDI, la RDA/ITI (Administration coréenne pour la promotion agricole) et le FOFIFA. Ces partenariats scientifiques visent à renforcer la résilience agricole face aux défis climatiques. « Ce type d'atelier n'est pas une fin en soi, mais le début ou la consolidation d'un partenariat stratégique », a précisé Lanto Ramaroson, du CFMMA, lors de son intervention. Elle a mis en exergue les apports des travaux menés par AfricaRes et le FOFIFA, en insistant sur « l'importance de la recherche et de l'innovation dans l'adaptation de l'agriculture aux défis actuels », a-t-il insisté.

Face aux défis mondiaux, un changement climatique, la dégradation des sols, et l'insécurité alimentaire, la République de Corée entend jouer un rôle majeur en Afrique, et particulièrement à Madagascar. Le programme SP 2024-2025 soutient les échanges de connaissances, la valorisation des savoirs locaux et la transformation agricole à l'échelle territoriale. « Nous sommes convaincus que des synergies efficaces entre les institutions, les chercheurs et les agriculteurs eux-mêmes sont la clé pour bâtir une agriculture plus productive, résiliente et inclusive », a conclu Lanto Ramaroson. Une coopération renforcée, au bénéfice des économies rurales des deux pays.