Madagascar: Université d'Antananarivo - Renforcement du pôle technologique grâce au 3P

La coopération entre la PAMF et le MIT de l'Université d'Antananarivo a abouti à une réalisation impactante. Un bâtiment réhabilité, des équipements durables, et une synergie renforcée entre université et secteur privé.

Un pas de plus vers l'excellence. La Mention Informatique et Technologie (MIT) de la Faculté des Sciences a officiellement inauguré son bâtiment entièrement réhabilité, le 15 juillet dernier. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un partenariat exemplaire entre l'Université d'Antananarivo et la Première Agence de Micro Finance (PAMF) Madagascar. Pour ses promoteurs, ce projet illustre la dynamique croissante de collaboration entre le monde académique et le secteur privé.

Le bâtiment rénové a également été doté de panneaux solaires, garantissant une autonomie énergétique et s'inscrivant dans une logique de durabilité. Présent lors de la cérémonie, le directeur général de la PAMF, Guy Ratsimbazafy, a souligné l'engagement de son institution à accompagner la formation des jeunes talents malgaches. « Il est de notre responsabilité de contribuer à la modernisation des conditions d'apprentissage pour mieux préparer les étudiants au monde professionnel », a-t-il déclaré.

Pôle d'excellence

Le Professeur Tendro Radanielina, doyen de la Faculté des Sciences, a pour sa part salué cette initiative comme un modèle à suivre, appelant à la multiplication de ce type de partenariats pour améliorer les infrastructures universitaires. Représentant la Présidence de l'Université, la Professeure Zara Nomentsoa Razafiarimanga (DDPIE) a félicité l'équipe pédagogique de la Mention MIT pour sa mobilisation, et exhorté les étudiants à faire bon usage de ce nouvel outil moderne.

La cérémonie a également vu la participation du Dr. Nirilalaina Randriatefison (DVTTCI), confirmant la convergence des efforts pour faire de l'Université d'Antananarivo un véritable pôle d'excellence en matière de recherche, de formation et d'innovation. Symbole d'un avenir académique ancré dans l'innovation et la coopération, le nouveau bâtiment de la MIT s'impose désormais comme un catalyseur de talents et de progrès.