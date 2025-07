« Les étudiants préparant leurs thèses de doctorat doivent désormais effectuer au moins trois publications scientifiques dans des revues internationales reconnues pour pouvoir décrocher leurs diplômes », a déclaré Manjaka Rakoto David, le Directeur général de l'ES-DES (Ecole Supérieure de Développement Économique et Social).

Cependant, « cela constitue une des principales contraintes pour les doctorants malgaches d'autant plus que l'accès à des plateformes internationales n'est pas à la portée de toutes les bourses. Raison pour laquelle, l'ES-DES qui prône déjà la digitalisation de l'enseignement supérieur, a mis en place une nouvelle direction dite LEADER ou Laboratoire d'Etudes Appliquées pour le Développement et Recherche au sein de notre établissement. Cette direction se charge de la gestion de toutes publications scientifiques internationales », a-t-il expliqué lors de sa rencontre avec la presse hier à Ankadivato. Et lui de préciser que les étudiants préparant leurs thèses de doctorat, dans n'importe quelle université, publique ou privée, à Madagascar ainsi que les enseignants chercheurs et ceux qui disposent d'un diplôme HDR (Habilitation à diriger des recherches) peuvent accéder à ce laboratoire numérique.

Certifiée ISO 26 324 : 2025

« À travers cette plateforme nationale, ces doctorants et enseignants chercheurs pourront facilement publier leurs travaux de recherche sur des plateformes internationales de renom telles que Zenodo.org. La traçabilité de leurs publications internationales est ainsi assurée. La sécurisation de leurs ressources numériques est également garantie étant donné que l'Ecole Supérieur de Développement Économique et Social est certifiée ISO 26324:2025, une norme internationale qui régit la gestion des identifiants d'objets numériques (DOI) pour les publications scientifiques. Nous sommes la première université à obtenir cette norme internationale à Madagascar. Une campagne de sensibilisation est ainsi menée dans toutes les régions de l'île pour faire connaître au grand public cette grande innovation digitale », a fait savoir le Directeur général Manjaka Rakoto David. Il est à noter que cette université numérique va bientôt ouvrir son école doctorale au profit de tous les étudiants ayant déjà décrochés leurs diplômes de Master.

Renforcer la visibilité

Par ailleurs, il a cité de nombreux avantages pour les doctorants et les enseignants chercheurs de faire des publications scientifiques dans des plateformes internationales de renom. A titre d'illustration, « cela permet de renforcer la visibilité de leurs travaux de recherche sur le plan international. En outre, ils pourront intégrer facilement la communauté scientifique internationale tout en créant un réseautage pour des collaborations futures », selon ses dires.

En revenant sur l'obtention de l'ES-DES de la norme ISO 26 324 : 2025, il a évoqué que la digitalisation de l'enseignement avec l'utilisation du logiciel LOCOM servant à gérer et organiser l'école depuis l'inscription des étudiants jusqu'à la préparation des soutenances et la délivrance des diplômes, étant l'un des critères exigés. « Nous avons également appliqué l'Intelligence Artificielle sans oublier la vulgarisation de notre web Radio et TV en ligne dans toutes nos régions d'intervention », a-t-il conclu.