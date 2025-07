Congo-Kinshasa: Des entrepreneurs chinois échangent avec Daniel Mukoko sur le désenclavement et la promotion de l'agriculture au Sankuru

Le vice-Premier ministre, ministre de l'Économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a échangé, le mercredi 16 juillet à Kinshasa avec une délégation des entrepreneurs chinois venus explorer les opportunités d'investir en République Démocratique du Congo.

Selon Jean Tele Udimba, chef de la délégation, le projet des investisseurs chinois pour Lumumba-Ville (Sankuru) porte sur trois axes, à savoir : le désenclavement de la province du Sankuru en construisant près de 1.395 km de route, la réhabilitation des ports pour garantir la communication fluviale, et la réhabilitation de certains ponts dont la plupart ont été construits depuis l'époque coloniale, indique un communiqué du ministère de l'Economie nationale.

« La RDC regorge d'opportunités, et cela attire l'attention des investisseurs. Nous venons avec des projets concrets dans l'agriculture, le photovoltaïque et l'immobilier. Nous souhaitons réaliser ces initiatives avec l'appui du gouvernement congolais, et avec le soutien du ministre en chargé de l'Économie. Nous sommes convaincus que nous y parviendrons », a rassuré Mme Yang Yang, entrepreneure chinoise faisant partie de la délégation.

Le vice-Premier ministre, ministre de l'Economie nationale a rappelé à ses interlocuteurs l'importance de la coopération publics-privés.

« Je me réjouis de la collaboration établie mise en place entre la Fondation Lumumba-Ville et les entrepreneurs chinois pour sortir non seulement la province du Sankuru du sous-développement, mais aussi d'autres provinces de la RDC. Le Sankuru doit redevenir le grenier du pays et non un trou noir, un ventre mou, mais vrai pool de développement qui va soutenir le rayonnement économique d'autres coins du pays. Cela n'est possible que grâce à l'aide au développement, par le biais de projets d'investissements portés par des entreprises », a indiqué Daniel Mukoko.

Une Commission technique comprenant les experts du Ministère de l'Economie nationale et des membres de la délégation a été mise en place afin d'approfondir les échanges entre les deux parties.