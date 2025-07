Madagascar: Deci-delà

Toujours dans le cadre du Tana design week, l'IFM Analakely accueille l'exposition « Isa ny amontana » jusqu'au 26 juillet. Créée par Miranto Rafanomezana et Maxime Touroute, l'installation numérique propose une immersion dans le monde autour de l'Amontana, cet arbre sacré de la culture malgache. En explorant l'intelligence végétale et la résilience du vivant, l'oeuvre interroge les déracinements contemporains et la capacité humaine à recréer du lien. L'idée est de provoquer une réflexion critique sur les réponses technologiques à l'urgence climatique.

Spectacle pluridisciplinaire : Théâtre Kala en représentation

Spectacle de danse et défilé de mode, « Fangaro » célèbre la créativité, la diversité et la puissance de l'expression corporelle.

Soixante artistes du théâtre Kala donneront vie à cet événement artistique mêlant chorégraphies, musique et défilé de mode. L'objectif : permettre à de jeunes talents de présenter des performances saisissantes, alliant danse et expression stylistique dans une mise en scène soignée, sublimée par un travail de lumière original.

Un spectacle qui mettra en lumière les étoiles montantes du théâtre Kala.

Résidence de cinéma Unesco : Appel à candidatures pour réalisatrices

L'Unesco et Tamayouz lancent un appel à candidature pour une résidence de cinéma 2025. 10 jeunes réalisatrices africaines de 21 à 35 ans bénéficieront d'un accompagnement de 6 semaines au Maroc. La résidence a pour but de renforcer les compétences artistiques des participantes tout en leur donnant plus de visibilité. Elles apporteront la voix du cinéma féminin qui leur facilitera l'accès au réseau de professionnels du secteur audiovisuel du continent noir. Si la résidence se tient du 15 septembre au 27 octobre 2025 à Rabat et Marrakech, la date limite de candidature est fixée au 31 juillet.