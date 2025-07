Ile Maurice: Motivational Speech - Partage entre jeunes de la diaspora malgache à Maurice

Après la première édition qui s'est déroulée à Madagascar en 2023 et qui a connu un réel succès, le Motivational Speech qui s'est déroulé, à Maurice le 12 juillet dernier, a encore été un événement de grande qualité.

Dédié à la jeunesse malgache de la diaspora, « Motivational Speech », a réuni une quarantaine de jeunes, étudiants et jeunes professionnels, qui ont échangé sur des thèmes d'actualité comme l'entrepreneuriat, les investissements, le leadership et l'insertion professionnelle. Il s'agit, en tout cas, d'un événement destiné à motiver la jeunesse malgache à travers le storytelling et le partage d'expériences de jeunes leaders ayant réussi dans leurs domaines.

La rencontre s'inscrit dans l'esprit de la devise de MRS Association : « Motivation - Redevabilité - Succès ». Au-delà de l'inspiration, ces échanges ont permis d'apporter des conseils concrets sur les parcours académiques, l'insertion professionnelle, l'orientation, ou encore des aspects pratiques de la vie quotidienne. Motivational Speech vise également à renforcer le patriotisme et à sensibiliser sur le rôle clé de la diaspora dans le développement de Madagascar.

Soutien

L'initiative a bénéficié du soutien de l'ambassade de Madagascar à Maurice, qui a contribué à la communication de l'événement, ainsi que de la municipalité de Port-Louis, qui a mis à disposition la prestigieuse salle du conseil municipal. Le Lord mayor de la ville a honoré l'événement de sa présence et a salué l'initiative, en soulignant que les liens historiques forts entre Madagascar et Maurice, ainsi que l'importance de telles actions pour accompagner les jeunes malgaches qui arrivent de plus en plus nombreux pour étudier ou travailler à Maurice. L'initiative a été prise par le président fondateur de l'association, Michkaël Reilly Solofoniaina, jeune Malgache engagé pour le développement.

Issu de la diaspora malgache de France, il est maintenant avocat au barreau de Madagascar et a déjà occupé des postes de responsabilité au sein de l'administration, notamment à la mairie d'Antananarivo, au ministère des Affaires étrangères et au ministère de la Jeunesse et des Sports. À travers ce projet, il souhaite encourager la jeunesse à prendre en main son avenir, à persévérer malgré les obstacles, et à contribuer activement au développement de Madagascar.

Epanouissement de la jeunesse. « Motivational Speech »

a vu l'intervention de jeunes issus de différents domaines et qui ont partagé leur parcours et transmis des messages à l'assistance essentiellement composée d'autres jeunes. En l'occurrence : Riana Andrianjafy, jeune diplômé en Diplomatie multilatérale de l'Université de Maurice et de Colombie ; Laurah Norihy Tsimavo, diplômée en MBA Project Management - University of Technology de Maurice ; James Andriamalala, président Fondateur de l'association Malagasy Miray Hina, Travailleur à Maurice ; et enfin Rojo Andrianasolo, CEO de Gate Africa Group, installé également à Maurice.

Notons que MRS Association a été créée en 2024 et oeuvre pour l'épanouissement de la jeunesse malgache à travers l'éducation, la culture, le sport et le développement personnel.

Parmi ses actions notables, l'on peut citer des dons aux mineurs détenus à la prison d'Antanimora, des soutiens à des écoles et centres sociaux, et l'organisation de conférences à Madagascar, en France et à Maurice.