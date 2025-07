Congo-Brazzaville: Gouvernance publique - Une task force pour réhabiliter les infrastructures dégradées

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a fustigé, lors du Conseil des ministres du 16 juillet, la dégradation avancée des infrastructures construites à grands frais à l'occasion des 50 ans des jeux africains, en 2015, et ordonné la mise en place immédiate d'une task force chargée de les réhabiliter.

La task force préconisée sera placée sous l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso, et sera dirigée par le ministre d'Etat en charge de l'Aménagement du territoire et des Grands travaux, Jean Jacques Bouya. Elle sera composée de plusieurs autres ministres parmi lesquels ceux des Finances et du Budget ; de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ; mais aussi des ministres de la Défense et des Sports ainsi que celui de l'Intérieur.

Au nombre des infrastructures concernées, le chef de l'Etat a cité le campus de l'université de Kintélé qui avait permis d'accueillir près de 9000 athlètes et encadreurs sportifs lors des Jeux africains, le complexe sportif de la Concorde, y compris le stade de Kintélé.

« Il y a quelques années, d'infrastructures sportives modernes avaient été construites à l'intérieur de notre pays, à l'occasion des municipalisations accélérées couplées à la célébration de la fête nationale. Elles avaient pour but principal de rapprocher la pratique sportive de notre population et de favoriser l'éclosion des athlètes les plus performants », a rappelé le président de la République.

Le chef de l'Etat a ainsi exhorté la task force qui sera mise en place à se mettre immédiatement à l'ouvrage.