Congo-Kinshasa: Festival mondial de la musique et du tourisme - La première édition lancée à Kinshasa

Le Centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale, à Kinshasa, a vibré le 16 juillet à l'occasion de l'ouverture officielle de la première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme.

Inauguré par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'événement inédit s'inscrit dans une dynamique de valorisation du patrimoine culturel, artistique et touristique de la République démocratique du Congo (RDC) à l'échelle internationale.

Dans son allocution, le chef de l'État a mis en lumière le rôle central de la culture et du tourisme dans le développement durable et la diplomatie d'influence. « Ce festival incarne pleinement notre volonté de mobiliser les forces créatives et culturelles de notre Nation pour raffermir l'unité nationale et projeter une image renouvelée, positive et ambitieuse de la RDC », a-t-il déclaré. Il a également souligné que la RDC, forte de sa diversité culturelle, de sa richesse artistique et de ses merveilles naturelles, entend désormais s'imposer comme une destination culturelle majeure sur le continent africain et au-delà.

Axé sur le thème « La route de la rumba pour la paix en RDC », ce festival de trois jours est organisé conjointement par le ministère de la Culture et des Arts et celui du Tourisme. Il servira de pont entre traditions et modernité, en mettant à l'honneur aussi bien la rumba que les musiques traditionnelles congolaises, tout en valorisant les sites touristiques emblématiques du pays.

Ce rendez-vous se veut également une plateforme d'échanges entre artistes locaux et internationaux, favorisant le rayonnement de la rumba congolaise, classée patrimoine culturel immatériel de l'humanité. « En unissant les rythmes du monde aux trésors de nos territoires, ce festival symbolise notre volonté de bâtir des ponts entre les peuples par l'art, l'échange et la découverte », a ajouté le président de la République.

Outre sa dimension culturelle, le Festival mondial de la musique et du tourisme constitue un levier de développement économique à travers la dynamisation des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, du transport et de l'artisanat. Il ouvre également des perspectives prometteuses pour les jeunes congolais oeuvrant dans les domaines des arts, du tourisme et de l'entrepreneuriat culturel. La première journée s'est clôturée dans une ambiance festive avec une série de prestations musicales vibrantes, célébrant l'unité dans la diversité, ainsi qu'une visite d'exposition mettant en avant les produits et services touristiques du pays.