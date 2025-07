Dans un contexte où les Petites et Moyennes Entreprises (PME) jouent un rôle central dans la relance économique de la République Démocratique du Congo, le Gouvernement vient de franchir une étape majeure avec le lancement officiel de CongoSupportPME.cd, une plateforme numérique innovante dédiée aux services de développement d'entreprises. Cette initiative incarne une nouvelle dynamique de soutien aux entrepreneurs congolais.

Fruit du travail conjoint entre l'Agence pour la Promotion des Classes Moyennes Congolaises (APROCM) et l'Unité de Coordination du Programme TransForme, la plateforme CongoSupportPME.cd se positionne comme un carrefour digital stratégique, destiné à faciliter l'accès des PME aux services clés de croissance : financement, mise en réseau, expertise technique, marchés publics et privés, et accompagnement personnalisé.

Pensée comme une réponse concrète aux défis de structuration et de professionnalisation des PME, CongoSupportPME.cd ambitionne de combler le fossé entre les entrepreneurs et les offres disponibles, souvent éparpillées et difficilement accessibles. Grâce à une interface intuitive et des modules évolutifs, la plateforme centralise les ressources, met en relation les acteurs et automatise les processus d'appui, contribuant ainsi à accélérer la formalisation, la croissance et la compétitivité des entreprises congolaises.

Intervenant lors de la cérémonie de lancement, le Ministre Louis Watum Kabamba a souligné que cette plateforme répond non seulement à une nécessité technique, mais surtout à une vision stratégique : celle de faire des PME un moteur de développement industriel inclusif et durable. En s'appuyant sur les outils numériques et les partenariats sectoriels, le Gouvernement entend bâtir une économie fondée sur la compétence, la productivité et la souveraineté économique.

CongoSupportPME.cd s'aligne ainsi sur les priorités du Plan Directeur d'Industrialisation et sur la vision du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en matière de transformation structurelle de l'économie nationale. Elle s'adresse non seulement aux jeunes pousses et aux start-up, mais également aux entreprises établies en quête de montée en gamme ou d'internationalisation.

Le lancement de CongoSupportPME.cd n'est donc pas un simple événement institutionnel, mais une étape fondatrice dans la refondation de l'écosystème entrepreneurial congolais, portée par une volonté politique affirmée et un leadership engagé.