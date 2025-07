La Première Ministre Judith Suminwa Tuluka a accueilli, le mardi 16 juillet 2025, une délégation de la plateforme de confessions religieuses. Conduite par son président, Evariste Ejiba Yamapia, la délégation est venue présenter «l'initiative interconfessionnelle pour la paix et la réconciliation en RDC». Cette rencontre marque une convergence notable entre les autorités politiques et spirituelles du pays, unies face à l'urgence de mettre fin aux conflits qui meurtrissent la nation, particulièrement dans sa partie orientale.

Au coeur de la démarche des leaders religieux, un appel à l'unité et à la cessation des hostilités. Lancée en mars dernier, cette initiative vise à mobiliser l'ensemble de la société congolaise, au-delà des clivages, pour panser les plaies d'un pays trop longtemps divisé. "Nous voulons que la guerre s'arrête. Nous voulons garantir l'intégrité territoriale", a déclaré Evariste Ejiba Yamapia à l'issue de la rencontre. Son message est également un appel à la conscience et à la repentance : "A travers cette initiative, nous espérons que ceux qui ont trahi la nation se repentent et que tous les Congolais puissent regarder ensemble dans la même direction".

Cette initiative citoyenne, qui concerne toutes les confessions religieuses et la Société civile, propose une voie fondée sur le dialogue et la réconciliation pour bâtir une paix durable et inclusive.

La Première Ministre Judith Suminwa Tuluka a salué cette démarche, soulignant l'importance cruciale du front religieux dans la quête de la paix. Elle a assuré la délégation du soutien total de son gouvernement pour encourager tous les efforts allant dans ce sens. Cependant, son appui s'est accompagné d'une recommandation claire et ferme, témoignant de la gravité de l'enjeu.

"Mme la Première Ministre nous a appelés à adopter un discours rassembleur, qui ne divise pas le peuple congolais", a rapporté Evariste Ejiba Yamapia. Cette exigence d'un langage d'unité et d'apaisement de la part des pères spirituels a été perçue comme une reconnaissance de leur rôle fondamental de modèle au sein de la société. Le gouvernement et les chefs religieux partagent ainsi une vision commune, selon laquelle la paix ne pourra être atteinte sans une unité nationale sincère et un discours responsable.

Cette rencontre intervient au moment où la RDC est très active sur le plan diplomatique. Les efforts de paix se sont intensifiés ces derniers mois, culminant avec la signature d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda à Washington le 27 juin 2025, sous l'égide des Etats-Unis. Conscients de cette dynamique internationale, les membres de la plateforme des confessions religieuses ont profité de l'occasion pour exprimer leurs remerciements aux Etats-Unis pour leur accompagnement et leur soutien dans le processus de paix.

Cette initiative spirituelle vient donc renforcer les démarches politiques et diplomatiques en cours, ajoutant une dimension morale et populaire indispensable à la résolution d'une crise aux racines profondes.