Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, a procédé hier, mercredi 16 juillet, au Centre culturel des Pays d'Afrique Centrale, situé en face du Palais du peuple, au lancement officiel de la première édition du Festival Mondial de la Musique et du Tourisme, qui se tient à Kinshasa jusqu'au 18 juillet 2025. Dans son allocution solennelle, le Chef de l'Etat a souligné l'importance de cet évènement majeur qui, selon ses convictions exprimées, trace de belles perspectives en positionnant la RDC comme un acteur incontournable de la scène culturelle et mondiale.

La cérémonie d'inauguration de ce festival s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, des représentants du corps diplomatique, des artistes nationaux et internationaux, ainsi que des opérateurs du secteur touristique.

"Ce festival incarne pleinement notre volonté de mobiliser les forces culturelles et créatives de la Nation pour raffermir l'unité nationale et projeter, avec fierté et ambition, une image renouvelée, positive et inspirante de la RDC sur la scène internationale", a déclaré le Président Tshisekedi. Et de poursuivre : "Dotée d'une richesse culturelle, artistique et naturelle exceptionnelle, la RDC s'affirme désormais comme un acteur incontournable de la scène culturelle africaine et mondiale".

Pour le Chef de l'Etat, ce festival ambitionne également d'inscrire la RDC parmi les grandes destinations culturelles du continent africain et du monde. Il servira de plateforme d'échange entre artistes internationaux et locaux, contribuant au rayonnement de la musique congolaise, patrimoine immatériel de l'humanité.

"En unissant les rythmes du monde et les trésors de nos territoires, ce rendez-vous illustre l'ambition de bâtir des ponts entre les peuples, par l'art, l'échange et la découverte", a-t-il indiqué.

Organisé par le ministère de Culture et des Arts en partenariat avec celui du Tourisme, sous le thème « la route de la rumba pour la paix en RDC », ce festival va se tenir pendant trois jours, soit du 16 au 18 juillet 2025 et mettra en lumière la diversité musicale congolaise, du soukous aux musiques traditionnelles tout en offrant une vitrine aux sites touristiques majeurs du pays.

Par cette initiative, le Gouvernement entend non seulement stimuler l'économie locale, en particulier les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et du transport, mais aussi créer des opportunités pour la jeunesse congolaise active dans les domaines de la culture, de l'art et de l'entrepreneuriat touristique.

Cette première journée s'est achevée par une série de prestations musicales vibrantes, célébrant l'unité dans la diversité, et marquant le début d'un rendez-vous culturel que le Congo espère pérenniser ainsi que la visite d'exposition des produits et services dans le cadre du Tourisme.