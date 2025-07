Tunisie: Manouba nettoie ses trottoirs - Cafés et étals sauvages visés

La municipalité de la Manouba a mené, mercredi soir, une vaste campagne pour faire respecter l'ordre public et lutter contre l'occupation illégale de la voie publique par les cafés, commerces et vendeurs ambulants.

Coordonnée par la brigade régionale de la police municipale, en collaboration avec le poste de police municipale et appuyée par les unités de la sûreté nationale, l'opération s'est soldée par 16 saisies effectives et 16 procès-verbaux pour infractions aux règlements municipaux.

Selon Fathi Darouaz, secrétaire général de la municipalité de la Manouba, qui a supervisé l'opération, cette intervention est intervenue après plusieurs avertissements adressés aux exploitants de cafés et de commerces pour non-respect de l'espace public.

La campagne a permis de saisir 51 chaises, 11 tables et plusieurs structures métalliques utilisées pour l'implantation sauvage d'étals. Il a été rappelé l'interdiction formelle d'exploiter les trottoirs et la chaussée, à l'exception des zones expressément autorisées, et de toute installation non réglementée sur les grandes artères de la ville.

D'après les données fournies par la brigade régionale de la police municipale, des opérations similaires sont menées depuis le début du mois de juillet dans plusieurs localités du gouvernorat, dont Manouba, Denden, El Jedida et Tebourba.

Elles ont conduit à la rédaction de plus de 40 procès-verbaux pour occupation abusive du domaine public et dépassement des limites autorisées d'exploitation commerciale.

Les agents municipaux ont également saisi plus de 300 chaises et 50 tables, démantelé près de 50 installations anarchiques et confisqué divers équipements utilisés à cette fin.

Ces campagnes, toujours en cours, visent à rétablir le respect de la loi, préserver la santé publique et garantir la tranquillité des riverains, dans un contexte marqué par une recrudescence des infractions à l'espace urbain.

Par ailleurs, la municipalité a décidé d'imposer, durant la saison estivale, la fermeture obligatoire à minuit pour toutes les salles des fêtes, installations sportives, ainsi que les espaces culturels et artistiques situés sur son territoire.