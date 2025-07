Tunisie: BH Bank publie son premier Rapport de durabilité 2024 et structure sa stratégie ESG

La BH Bank a dévoilé son premier Rapport de Durabilité complet pour l'année 2024, lors d'une cérémonie tenu aujourd'hui à son siège social à Tunis. Ce document de référence, élaboré conformément aux exigences de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis (BVMT), constitue une étape majeure dans la formalisation de l'engagement de l'institution en matière de développement durable. Il présente de manière détaillée l'intégration des principes ESG dans l'ensemble des activités et processus de la banque.

L'élaboration de ce rapport s'inscrit dans le cadre de la stratégie « Digitalement Humaine » de la BH Bank, qui place la responsabilité sociétale au coeur de son modèle d'affaires. Le Conseil d'Administration, sous la présidence de M. Taoufik Mnasri, a initié volontairement cette démarche RSE dès 2019, marquant ainsi sa volonté de transformer les engagements en actions concrètes. La Direction Générale, dirigée par M. Lotfi Ben Hammouda, a opérationnalisé cette vision à travers un plan d'action structuré articulé autour de quatre axes prioritaires : gouvernance éthique, engagement social, finance responsable et innovation inclusive.

Fondée en 1974 sous l'appellation Caisse Nationale d'Épargne Logement (CNEL), la BH Bank a évolué pour devenir un groupe bancaire diversifié présent en Tunisie et à l'international. Avec un réseau de 151 agences, 7 centres d'affaires et 13 filiales, la banque gère un actif de 744,2 millions de dinars et sert une clientèle de plus de 750 000 particuliers et professionnels. En 2024, à l'occasion de son cinquantième anniversaire, l'institution a franchi une étape décisive dans sa mue stratégique en structurant formellement sa démarche ESG.

Le système de gouvernance de la BH Bank repose sur une structure robuste et diversifiée. Le Conseil d'Administration, composé de 10 membres dont 20% de femmes et 20% d'administrateurs indépendants, supervise six comités spécialisés : Audit, Risques, Nomination et Rémunération, Marchés, Recouvrement Transactionnel, et Gouvernance & Stratégie.

Cette organisation permet un contrôle multidimensionnel des activités tout en garantissant l'indépendance et la complémentarité des organes de décision. La banque a obtenu plusieurs certifications significatives, dont la norme ISO 9001 pour ses opérations internationales et la certification AML 30000 en matière de lutte contre le blanchiment d'argent - une première pour une banque publique tunisienne.

Ces reconnaissances attestent de la maturité des processus de contrôle interne et de la culture de conformité qui prévaut au sein de l'institution.

Avec un effectif de 1 619 collaborateurs répartis dans différentes catégories professionnelles (20% de cadres supérieurs, 53% d'exécution, 27% de maîtrise), la BH Bank accorde une attention particulière au capital humain. La politique de formation a permis de dispenser 9 884 heures de cursus en 2024, soit une moyenne de 6 heures par collaborateur, avec un accent particulier sur les thématiques RSE et la finance verte.

Le bien-être au travail constitue un axe prioritaire, matérialisé par diverses initiatives : campagnes de santé (Octobre Rose, Novembre Bleu), ateliers de gestion du stress, formation aux premiers secours, et amélioration de l'ergonomie des postes de travail. Le Fond d'aide sociale (FAS) a joué un rôle clé en accordant 7,2 millions de dinars de financements avantageux pour 194 dossiers traités, répartis entre FAS Habitat et FAS Consommation.

La BH Bank a déployé plusieurs programmes structurants en matière de finance verte. Le programme SUNREF, doté de 6 millions d'euros complétés par 1 million de subvention, a permis de financer des projets d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables représentant une capacité installée de 13,187 MW et des économies annuelles de 15 668 tonnes équivalent CO2.

L'engagement environnemental se traduit également par des produits spécialisés comme Green and Loan pour les installations photovoltaïques domestiques, et le programme Majels de financement de citernes d'eau pluviale (77 crédits accordés en 2024 pour 1,445 million de dinars). Ces initiatives s'accompagnent d'une réduction significative de l'empreinte écologique interne, avec une diminution de 20% de la consommation d'eau et 10% d'électricité par rapport à 2023.

La banque a développé une gamme de produits visant à démocratiser l'accès aux services bancaires. Le programme FOPROLOS, solution exclusive de la BH Bank, a permis d'accorder 505 crédits immobiliers en 2024 pour un montant total de 53 millions de dinars, destinés aux ménages à revenus modestes. Le produit Masken Awel, spécialement conçu pour les primo-accédants, a financé 87 projets immobiliers pour 2,5 millions de dinars.

La digitalisation des services (BHNET, E-DOC, E-Trade) compte désormais plus de 119 000 abonnés, contribuant à la fois à l'amélioration de l'expérience client et à la réduction de l'impact environnemental grâce à la dématérialisation des processus.

La BH Bank a renforcé son ancrage territorial à travers divers programmes sociaux : soutien à l'éducation (équipement d'écoles, transport scolaire), aides aux familles nécessiteuses (notamment pendant le Ramadan et la rentrée scolaire), et partenariats avec les ministères concernés. Ces actions représentent un engagement financier global de plus de 650 000 dinars en 2024.

La banque a défini un plan d'action ambitieux pour les prochaines années, comprenant :l'installation de panneaux photovoltaïques sur ses principaux sites, la généralisation du tri sélectif dans l'ensemble de son réseau, le renforcement des critères ESG dans les processus d'achat, l'intensification des formations sur les enjeux de durabilité et le développement de nouveaux produits de finance verte.