Tunisie: Plus de 900 diplômés et 93% d'insertion - Le succès mesurable de l'ISG

L'Institut Supérieur de Gestion (ISG) de Tunis affiche des résultats remarquables en matière d'employabilité, avec un taux d'insertion professionnelle de 93 % pour ses diplômés de master, atteignant même 100 % dans certaines filières. C'est ce qu'affirme Dorsaf Azouz, maître de conférences et directrice des stages et de l'insertion professionnelle lors de son intervention sur les ondes radiophoniques de RTCI le 17 juillet 2025.

Cette performance s'appuie sur un réseau solide de partenariats avec le monde socio-économique, piloté avec dynamisme par Dorsaf Azouz, maître de conférences et directrice des stages et de l'insertion professionnelle. Ce soir, à l'occasion de la cérémonie de remise des diplômes à l'Opéra de la Cité de la Culture, l'institut mettra en lumière ces succès, ainsi que la diversité de ses formations et l'engagement de ses étudiants.

Fondé il y a plus d'un demi-siècle, l'ISG Tunis s'est imposé comme un pilier de l'enseignement supérieur en gestion, économie et informatique. Avec neuf licences, dix-huit masters - dont six axés sur la recherche et douze à visée professionnelle et deux programmes de doctorat, l'établissement propose un cursus complet couvrant des spécialités aussi variées que la finance, le marketing, la comptabilité ou la business intelligence. Cette année, 364 masters et 550 licences ont été délivrés, une majorité des licenciés choisissant de poursuivre en master, preuve de l'attractivité des formations proposées.

La cérémonie de ce 17 juillet, placée sous le thème Sky is Not the Limit, ne se contentera pas de récompenser l'excellence académique. Elle célébrera également les talents artistiques et sportifs des lauréats, dont l'équipe féminine de basket récemment distinguée, ainsi que leurs engagements écoresponsables. Musique, expositions et projets durables illustreront les valeurs portées par l'ISG, en phase avec sa démarche d'accréditation.