Congo-Brazzaville: Croix-Rouge congolaise - Un soutien annoncé de l'Union européenne

L'ambassadeur de l'Union européenne (UE) au Congo, Anne Marchal a assuré, le 15 juillet à Brazzaville, l'appui de son institution aux actions humanitaires de la Croix-Rouge congolaise (CRC). lors de sa visite de courtoise au siège de la société nationale.

La descente d'Anne Marchal ans les locaux de la CRC lui a permis d'avoir un échange avec les volontaires et les autres fédérations de la Croix Rouge. Elle a expliqué à cette occasion la possibilité de la CRC à être candidate par appel à propositions et mener des projets pilotes par l'intermédiaire des organisations non gouvernementales.

Pour elle, l'UE a un volet humanitaire, secondé par la direction générale Eco qui s'occupe des questions humanitaires au bureau de Kinshasa qui est en première ligne pour pouvoir répondre aux besoins humanitaire d'urgence. « Pour le moment, nous avons une petite action suite aux déplacements de la population en lien avec des événements en République démocratique du Congo. Par le passé, nous avons été présents en matière d'aide d'urgence dans le cadre des inondations en 2022 », a-t-elle laissé entendre.

Le président national de la CRC, Christian Sédar Ndinga, a rappelé à cette occasion les multiples appuis de l'UE à la CRC pour la mise en oeuvre des projets et programmes d'urgence que de développement. Parmi ceux-ci, figurent la subvention à la réponse aux différentes catastrophes à travers le Fonds de réponse d'urgence aux catastrophes relatif à l'assistance aux victimes des inondations à Brazzaville, Pointe-Noire, Mpouya ainsi que les déplacés forcés de la RDC au Congo, notamment à Ngabé et Mpouya. Il a sollicité aussi un accompagnement de l'UE à travers les mécanismes existants et d'autres pour une assistance aux vulnérables.

Notons que la réunion entre les deux parties a permis de faire l'historique de la CRC et de présenter ses différents axes d'intervention au Congo. La CRC compte 30 500 volontaires présents dans tous les départements. Elle travaille avec l'appui des fédérations dans plusieurs projets, précisément ceux sur lutte contre la malnutrition infantile, la formation des volontaires en secourisme, leur préparation en cas de crise, de soins de santé primaire et bien d'autres.

Au terme de l'échange, l'ambassadeur de l'UE au Congo a reçu les symboles de la CRC, signe de son attachement et de son volontariat à son action.