Afrique: L'ancien président Jacob Zuma en visite au Maroc

Désormais leader du parti de l'opposition Umkhonto weSizwe (MK), l'ex chef d'Etat Sud-africain, Jacob Zuma, effectue depuis le 15 juillet une série de rencontres avec les autorités marocaines. Une démarche qui s'articule autour du renforcement des relations entre les deux pays.

Au cours d'un point de presse tenu après sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères marocain, Nasser Bourita, l'ancien président, Jacob Zuma, s'est rappelé sa « rencontre historique » avec le roi Mohammed VI en 2017, en marge du sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne tenu en Côte d'Ivoire. Cette rencontre, selon lui, avait constitué un tournant décisif dans les relations bilatérales entre les deux pays. « Nous avons convenu de trouver des solutions pour sortir de l'impasse et relancer un nouveau chapitre des relations bilatérales », a-t-il déclaré.

Jacob Zuma a salué l'accueil reçu à Rabat, soulignant que cette visite s'inscrit dans la continuité des engagements pris lors de son entretien avec le roi du Maroc. Il a également mis en avant le lien historique entre les deux nations, enraciné dans la lutte commune contre l'apartheid. Il a, à ce titre, rappelé que Nelson Mandela avait bénéficié en 1962 d'une formation militaire au Maroc, ainsi que d'un soutien matériel de la part du Royaume, un appui étendu par la suite à l'ensemble du mouvement de libération Sud-africain.

Le leader du parti MK, créé en 2023, a également évoqué la position politique exprimée récemment par sa formation, à travers un document intitulé « Un partenariat stratégique pour l'unité africaine, l'émancipation économique et l'intégrité territoriale : Maroc », publié en juin dernier. Ce texte présente les bases d'une coopération renforcée et mutuellement bénéfique entre Rabat et Pretoria, autour de valeurs partagées et d'un objectif commun de rayonnement continental.

Par ailleurs, bien que la visite et la position de l'ancien président n'engagent pas le gouvernement Sud-africain, celle-ci pourrait rebattre les cartes des relations entre l'Afrique du sud et le Maroc, dans un contexte où les rapports intra-africains sur les questions de souveraineté et d'intégration régionale sont en pleine mutation.