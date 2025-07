Congo-Brazzaville: Musique - Le Fespam 2025 maintenu malgré les contraintes économiques

En dépit d'un contexte économique limité, le gouvernement congolais a confirmé, lors du Conseil des ministres du 16 juillet, la tenue de la 12e édition du Festival panafricain de musique (Fespam).

C'est la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs, Marie-France Lydie Hélène Pongault, qui en a fait la communication officielle, sous la très haute autorité du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, garant de ce rendez-vous continental.

Prévue du 19 au 26 juillet à Brazzaville, la 12e édition du Fespam portera sur le thème évocateur « Musique et enjeux économiques en Afrique à l'ère du numérique ». Un choix qui illustre la volonté des autorités de penser la musique comme un levier économique, au-delà de son rôle traditionnel de divertissement et de célébration culturelle. Le format du festival a été réajusté à la conjoncture nationale, mais les ambitions restent intactes : faire rayonner la jeunesse africaine et congolaise à travers les arts et la scène.

Plusieurs activités rythmeront cette semaine de festivités. « Outre le lancement solennel du Fespam au Palais des congrès sous les auspices du chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, l'événement connaîtra une grande exposition d'instruments de musique africains ayant marqué les précédentes éditions, un symposium international sur la musique africaine, un Marché de la musique africaine, des concerts en plein air sur l'esplanade du Palais des congrès, à Mayanga et Kintélé, ainsi que la projection d'un film documentaire dédié à la rumba congolaise », a fait savoir la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs, Marie-France Lydie Hélène Pongault, lors de sa communication.

Le Conseil des ministres a salué le maintien de ce rendez-vous majeur, symbole d'un engagement constant envers l'Union africaine et fruit d'un partenariat durable avec l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture.

Cependant, à quelques jours de l'ouverture du festival, plusieurs voix s'élèvent du côté des artistes et du public. L'absence de visibilité sur les réseaux sociaux du Fespam inquiète. Aucun programme officiel n'a encore été publié, ni la liste des artistes invités. Une situation qui suscite des réactions sur la page Facebook du festival. « On ne voit pas les panneaux publicitaires dans la ville et jusqu'à présent, on n'a pas la liste des groupes qui vont prester », a commenté l'artiste Trésor Angelos Ofoueme. « Les listes sont déjà sorties ? C'est-à-dire ceux qui chanteront? », renchérit Nolive Khan Kallo Ampea, visiblement dans l'attente d'un éclaircissement.

En dépit de ces zones d'ombre, les attentes restent fortes. Le Fespam est non seulement une vitrine du talent africain, mais aussi un outil diplomatique et économique. Il revient aux organisateurs de rassurer les acteurs culturels et le grand public dans les heures à venir, afin que la fête soit belle et complète.