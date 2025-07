Burkina Faso: Souveraineté sanitaire du pays - Dr Kargougou au laboratoire Phytofla et à la distillerie de la SN-SOSUCO

En visite-terrain dans la région du Tannounyan, le 12 et 13 juillet 2025, le ministre de la Santé, Dr Robert Kargougou, a visité la distillerie de la SN-SOSUCO, le Laboratoire et le jardin Phytofla dans la région du Tannounyan. Spécialisées respectivement dans la production d'alcool médical et de médicaments à base des plantes, les structures visitées sont des partenaires stratégiques pour le ministère.

Le ministre de la Santé a visité la distillerie qui produit actuellement de l'alcool médical commandé par la Centrale d'achat de médicaments essentiels génériques (CAMEG). C'était dans l'après-midi du dimanche 13 juillet 2025, à Bérégadougou. Cette visite s'inscrit en marge d'une sortie-terrain dans la région du Tannounyan les 12 et 13 juillet passés, dans le cadre de la distribution des Moustiquaires imprégnées à longue durée d'action (MILDA). A la distillerie de la SN-SOSUCO, le ministre a pu découvrir la chaîne de production de l'alcool, voir de plus près la distillation de l'alcool et s'enquérir des réalités de la société. La SN-SOSUCO, a affirmé Dr Robert Kargougou, est un partenaire stratégique du ministère de la Santé à travers la CAMEG. « Tout l'alcool que nous utilisons pour les soins, autour de 15 000 litres par mois, est commandé à la SN-SOSUCO », a-t-il fait savoir.

Au sortir de la visite, le ministre a été rassuré que la CAMEG est un bon client et qu'elle règle tout ce qu'elle doit à la société. Ce qui renforce le partenariat stratégique entre la nationale du sucre et son département. La veille, Dr Kargougou avait visité le jardin conservatoire et le laboratoire Phytofla du feu Dr Zéphirin Dakuyo. Le jardin, situé dans le village de Koutoura, à une trentaine de km de Banfora dans la commune de Niangoloko, est sur un site de 12 ha. Sur le site, on pratique la pisciculture, l'apiculture et l'agriculture, et surtout la culture, la domestication, la protection et la promotion des plantes médicinales. Pour la Directrice générale (DG) du Laboratoire Phytofla, Dr Virginie Dakuyo, c'est un honneur de recevoir le ministre et sa délégation.

La visite, à écouter Dr Kargougou, rentre en droite ligne de la vision du chef de l'Etat qui est la conquête de la souveraineté sanitaire. C'est pour cela, a-t-il insisté, que dans le cadre de la journée nationale de l'arbre 2025, il a été décidé de mettre en place des bosquets de plantes médicinales dans toutes les provinces. Tout en félicitant le laboratoire Phytofla pour le travail remarquable qui y est fait, M. Kargougou a confié que le Secrétariat permanent à l'élimination du paludisme est en train de travailler pour intégrer davantage des médicaments issus de la pharmacopée traditionnelle dans les protocoles de prise en charge du paludisme.