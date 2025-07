Burkina Faso: Résilience communautaire - L'Association Wendkouni dote 45 PDI et hôtes de 135 chèvres

Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet RESICOM, l'Association Wendkouni du Namentenga, avec l'appui de ses partenaires du consortium Sos Sahel International Burkina Faso, Solidar Suisse, a doté, le mercredi 16 juillet 2025, à Kaya, 45 personnes déplacées internes et hôtes de 135 chèvres.

Après la dotation en 2024 de 900 petits ruminants (450 caprins et 450 ovins) au profit de 375 bénéficiaires (personnes vulnérables hôtes et PDI), l'Association Wendkouni du Namentenga, avec l'appui technique et financier du Consortium SOS Sahel International Burkina Faso et Solidar Suisse, a offert, le mercredi 16 juillet 2025, à Kaya, 135 caprins au profit de 45 ménages vulnérables (hommes et femmes hôtes et PDI). Quatrième du genre, cette dotation s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de son projet Renforcement de la résilience communautaire des ménages agrosylvopastoraux (RESICOM) dans la région des Kuilsé, selon Victor Sawadogo, chargé de projet RESICOM dans la région des Kuilsé à l'association Wendkouni.

« Ces dotations en caprins visent à permettre aux populations vulnérables de subvenir à leurs besoins vitaux afin de faire preuve de résilience face à la crise sécuritaire et humanitaire et aux effets liés aux changements climatiques », a indiqué le chargé de projet Sawadogo. De ce fait, Victor Sawadogo a exhorté les bénéficiaires à en faire bon usage afin de faire multiplier les animaux dotés. « Nous allons suivre ces animaux et les bénéficiaires qui feront preuve de dynamisme, le projet continuera à les appuyer afin qu'ils puissent s'épanouir dans leur activité d'élevage », a promis M. Sawadogo. Une dotation saluée par les autorités communales de Kaya.

« Avec la crise sécuritaire, la population a abandonné ses animaux pour se retrouver dans la ville de Kaya. Avec le retour de certaines PDI dans leurs villages respectifs, elles n'ont plus les moyens de reprendre leur activité d'élevage. Et cette dotation leur permettra de reprendre leur activité d'élevage afin de subvenir à leurs besoins vitaux », s'est réjoui le secrétaire général de la mairie de Kaya, Ludovic Sanou. C'est pourquoi, le SG Sanou a invité les bénéficiaires à bien entretenir leurs caprins (chèvres) afin de les fructifier. Ludovic Sanou a remercié les donateurs pour leur oeuvre utile envers les personnes vulnérables. Les bénéficiaires ont aussi traduit leur reconnaissance à l'endroit de l'association Wendkouni et ses partenaires.

Pour le Zind-Naaba du canton de Sandbondtenga, qui a bénéficié de trois chèvres, cette dotation améliorera leurs conditions de vie. « Les animaux issus de ces caprins nous permettront d'assurer nos besoins alimentaires, sanitaires et même assurer la scolarité des enfants. Leur fumure organique enrichira nos champs agricoles », a-t-il indiqué. Même son de cloche pour la bénéficiaire Zalissa Sawadogo qui a reçu trois chèvres. « La multiplication de ces animaux est source de revenus pour assurer la scolarité des enfants, leur alimentation et habillement », s'est-elle réjouie. De ce fait, elle a promis un meilleur entretien.