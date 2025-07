Afrique: CAN de mini-football 2025 - La Libye bat sévèrement le Sénégal, 7-0

Dakar — La Libye a largement dominé le Sénégal, 7 buts à 0, lors du deuxième match des Lions à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 de mini-football, mercredi, à Derna, en terre libyenne.

La quatrième édition de cette compétition masculine africaine a démarré lundi et va se poursuivre jusqu'au 25 juillet.

Pour son premier match, le Sénégal a dominé la République démocratique du Congo, 1-0.

Les Lions du Sénégal joueront leur dernier match de la phase des poules, vendredi à 18 h 15 mn GMT, contre le Tchad.

Seize pays prennent part à cette édition de la CAN de mini-football. Ils sont répartis entre quatre poules, celle du Sénégal comprenant, la Libye, la République démocratique du Congo et le Tchad.

La poule B est composée du Bénin, du Ghana, du Maroc et de la Tunisie. L'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, l'Ouganda et la Tanzanie constituent la poule C.

Le Burkina Faso, la Guinée, la Mauritanie et le Nigeria sont réunis dans la poule D.

Le mini-football est une variante du football d'association à effectif réduit. Il se joue le plus souvent à cinq contre cinq, parfois à six contre six, sept contre sept, huit contre huit, ou neuf contre neuf.

Les matchs se jouent sur un gazon synthétique de 50 mètres de longueur et de 30 mètres de largeur.

Le futsal, un football voisin du mini-football, est pratiqué sur un terrain dur en salle. Une partie de mini-football se joue en deux périodes de vingt-cinq minutes chacune. Ce sport est ouvert aux joueurs professionnels et aux amateurs.