Congo-Kinshasa: À la rescousse de ses clients de Liminga - La SNEL installe un transformateur de 30/20 kV-15 MVA pour réduire les délestages à Masina et Kingabwa

Mardi 15 juillet 2025, la Société nationale d'électricité (SNEL), sous le leadership de son Directeur général, Fabrice Lusinde, a franchi une étape importante dans le souci d'améliorer la desserte électrique dans la ville de Kinshasa par l'installation d'un transformateur pimpant neuf 30/20 kv - 15 MVA au poste de Liminga.

Une initiative stratégique qui s'inscrit dans le vaste programme de modernisation du réseau électrique national, visant à garantir une fourniture stable et fiable d'énergie aux habitants de la capitale.

Soulager la Funa, électrifier Kinshasa

Concrètement, cette nouvelle infrastructure permettra de désengorger le poste de la Funa, longtemps surchargé, et d'améliorer la qualité de service dans les communes de Masina et Limete, en particulier dans le quartier Kingabwa. Ces zones étaient souvent victimes de délestages répétés, dus à une forte pression sur les équipements existants.

L'opération a été pilotée par le Département de distribution de Kinshasa (DDK), dirigé par l'ingénieur Denis Tukuzu, en collaboration étroite avec la Direction d'exploitation et maintenance (DEM) de Floribert Masua. Ensemble, les équipes techniques ont oeuvré sans relâche pour mettre en service ce transformateur d'une capacité de 15 MVA, capable de rediriger une partie des charges vers Liminga.

Une société engagée dans le service public

A travers ce geste concret, la SNEL confirme son engagement à répondre aux attentes pressantes de la population en matière d'énergie. Il ne s'agit pas d'un acte isolé, mais d'une action intégrée dans la vision globale de l'électrification complète de Kinshasa, telle que définie par le DDK.

Denis Tukuzu invite d'ailleurs les abonnés à protéger ces équipements vitaux, à éviter toute manipulation par des personnes non autorisées, et surtout à s'acquitter régulièrement de leurs factures, afin de permettre à la SNEL de poursuivre ses investissements pour un réseau toujours plus performant.

Un prolongement de la vision présidentielle

Pour le DG Fabrice Lusinde, cette action répond directement à la vision du Chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui considère l'électricité comme un levier essentiel du développement industriel et économique de la RDC. Il s'agit de faire de l'énergie un facteur de progrès, d'attractivité économique, de paix sociale et de souveraineté.

Un message d'espoir pour Kinshasa

L'installation du transformateur de Liminga est bien plus qu'une opération technique. Elle est le symbole d'une SNEL tournée vers l'avenir, consciente de ses responsabilités et engagée dans une dynamique de transformation profonde.

Par cette réalisation, la SNEL montre la voie en RDC, celle d'une société publique qui investit, innove et sert. Et pour les habitants de Masina et Kingabwa, la lumière est de retour durablement.