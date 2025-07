Congo-Kinshasa: Lutte contre le Mpox - Le Japon livre 1,5 million de doses de vaccin

Dans un élan de coopération internationale décisif pour la santé publique en République Démocratique du Congo, une cérémonie officielle s'est tenue le mercredi 16 juillet 2025, au ministère de la Santé, au cours de laquelle le gouvernement japonais, à travers son ambassade à Kinshasa, a procédé à la remise d'un don de 1 500 000 doses de vaccin contre le Mpox, une maladie connue sous également sous le nom de variole du singe. Cette livraison représente une bouffée d'oxygène et un renfort stratégique pour la RDC, qui fait face à une épidémie particulièrement virulente.

La situation épidémiologique du Mpox en RDC est une source de préoccupation majeure. Le Ministre de la Santé publique, hygiène et prévoyance sociale, le Dr Roger Samuel Kamba, a dressé un tableau alarmant de la propagation de la maladie. "A l'échelle nationale, sur les 519 zones de santé que compte notre pays, 490 zones ont rapporté les cas de Mpox au cours des semaines épidémiologiques 21-24", a-t-il déclaré lors de la cérémonie. Ce chiffre illustre l'ampleur du défi : "la quasi-totalité du territoire est touchée, rendant la lutte contre le virus complexe et urgente".

Face à cette crise, l'arrivée de ces vaccins est perçue comme un tournant. "Le vaccin que nous recevons aujourd'hui vient renforcer nos capacités d'action. Il permettra de protéger davantage la population à haut risque tout en consolidant la stratégie vaccinale ciblée", a affirmé le Ministre Kamba.

Cette stratégie est essentielle pour endiguer la transmission, notamment dans les foyers épidémiques les plus actifs et parmi les populations les plus vulnérables, comme les enfants, qui représentent une part importante des cas graves et des décès.

L'aide japonaise ne se limite pas à la fourniture des doses. L'ambassadeur du Japon en RDC, Ogawa Hidetoshi, a apporté des précisions techniques essentielles sur le vaccin et son administration, soulignant la nature complète et réfléchie de ce don.

"Je voudrais informer l'assistance que ce vaccin appelé « LC16m8 » est administré par une méthode un peu spécifique, avec les aiguilles bifurquées en forme de « Y » qui sont aussi fournies", a-t-il expliqué. Le vaccin LC16m8, développé au Japon, est un vaccin de troisième génération qui a prouvé son efficacité et sa sécurité, au point d'être ajouté à la liste d'utilisation d'urgence de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

L'ambassadeur a insisté sur la méthode d'inoculation : « Celles-ci ne sont appliquées que par voie sous-cutanée et ne s'injectent pas par voie intramusculaire ou dans la veine ». Cette précision est cruciale car elle implique une formation adéquate du personnel soignant qui sera en première ligne pour administrer les vaccins, garantissant ainsi à la fois la sécurité des patients et l'efficacité de la campagne de vaccination.

Ce don de 1,5 million de doses n'est pas un acte isolé, mais le fruit d'un partenariat solide et continu entre le Japon et la République Démocratique du Congo, particulièrement dans le secteur de la santé. L'ambassadeur Ogawa a rappelé que le Japon attache une grande importance à la sécurité humaine et au renforcement des systèmes de santé pour atteindre la couverture sanitaire universelle. Cette initiative s'inscrit dans une série d'actions menées par le Japon pour soutenir la RDC face à diverses crises sanitaires, comme la construction de cliniques aux frontières pour prévenir la transmission des maladies.