Congo-Kinshasa: Coup de tonnerre dans les transports - Le Gouvernement provincial suspend les activités de sept sociétés de VTC

Le paysage du transport urbain dans la capitale congolaise vient de connaître un bouleversement majeur. Par un communiqué officiel daté du 14 juillet, le Ministre Provincial des Transports et Mobilité Urbaine, Amisso Yoka Lumbila Bob, a annoncé la suspension des activités de sept sociétés de Voitures de Transport avec Chauffeur (VTC). Cette décision radicale laisse le champ libre à la société Yango, désormais seule opératrice autorisée sur le territoire de la Ville de Kinshasa.

La mesure, qui a pris effet immédiatement, concerne les entreprises Majaabu Caab, Car Nayo, Cars Express, Heetch RDC, Kin Tai, VTC, ainsi qu'Africab. Selon le communiqué, cette décision fait suite à une mission de contrôle de conformité des documents administratifs initiée par le ministère.

A l'issue de cette inspection, il a été révélé que « seule la société YANGO est en règle et admise à opérer en tant que telle dans le ressort de la Ville de Kinshasa ». Le fondement légal de ce contrôle est l'article 1er, point C, de l'Arrêté N°SC/057/BGV/MIN/MTJS/FINECO & IPMEA/PLC/2013 du 26 mars 2013, qui fixe les taux de droit, taxe et redevance à percevoir dans le secteur.

Le ministère a enjoint les services de la Division Urbaine des Transports, Voies de Communication et Désenclavement de « veiller à l'application stricte de cette mesure ». Cette annonce survient dans un contexte où le ministère provincial des Transports a récemment multiplié les initiatives pour réguler le secteur. Fin mai 2025, un ultimatum avait été lancé à tous les conducteurs de transport public, y compris les VTC, pour s'identifier obligatoirement avant le 31 mai, dans le but de « régulariser le secteur du transport public urbain et à accroître le contrôle sur les prestataires de services ».

La décision de suspendre plusieurs concurrents de Yango a suscité de vives réactions et interrogations. Elle pourrait considérablement remodeler le marché du transport à Kinshasa, où les plateformes de VTC s'étaient imposées comme des alternatives populaires aux taxis traditionnels. Pour l'heure, les sociétés concernées par la suspension n'ont pas encore officiellement réagi à cette annonce.

Il est à noter que des collaborations antérieures entre le ministère et Yango avaient déjà été établies. En mai 2023, un partenariat avait été annoncé pour « moderniser la mobilité dans la ville de Kinshasa » et accompagner les chauffeurs partenaires de Yango à se mettre en règle.

Cette situation n'est pas sans rappeler les difficultés que Yango a pu rencontrer dans d'autres pays africains. Au Cameroun et au Congo-Brazzaville, la société avait également fait face à des suspensions temporaires avant de trouver un terrain d'entente avec les autorités locales.