Sénégal: Bfem 2025 - À Ziguinchor, les épreuves ne sont pas «tombées dans l'eau»

Après les pluies diluviennes de la veille, le ciel s'est montré clément pour le lancement des épreuves du Brevet de fin d'études moyennes (Bfem). Dans l'ensemble des quelques centres de Ziguinchor, l'ambiance est studieuse, sereine et optimiste. Élèves comme encadreurs saluent des conditions idéales pour ce moment décisif de la vie scolaire.

Au démarrage des épreuves du Brevet de fin d'études moyennes (Bfem), le ciel a décidé de retenir ses vannes, afin de permettre aux candidats de composer dans de bonnes conditions, après les grosses précipitations de ce mardi 15 juillet. Dans l'académie de Ziguinchor, c'est le principal facteur que redoutent les élèves et les autorités scolaires. En revanche, dans la matinée de ce mercredi 16 juillet, au top départ du Bfem, le ciel est complètement dégagé, offrant une dose de douceur et de sérénité aux candidats.

Dès les premières heures de la matinée, les élèves, esprits concentrés, ont afflué vers les différents centres d'examen de la commune. Contrairement au jour précédent marqué par de fortes intempéries, cette première journée du Bfem s'est ouverte sous un ciel paisible, sans la moindre goutte de pluie. Une situation saluée aussi bien par les candidats que par le personnel éducatif, pour qui la météo reste un facteur crucial dans la bonne tenue des examens.

« La pluie aurait pu compliquer le déplacement des élèves »

Principale du Cem Tété Diadhiou et cheffe du centre, Maïmouna Diatta Diallo estime que toutes les conditions sont favorables à la tenue du Bfem. «La pluie aurait pu compliquer le déplacement des élèves et affecter leur concentration. Mais, Dieu merci, le soleil est au rendez-vous», s'est-elle réjouie. Au Cem Tété Diadhiou, l'un des centres les plus importants de la commune, l'organisation est bien huilée. Aucun incident majeur n'a été signalé. Sur place, les surveillants sont ponctuels, les élèves installés en salle bien avant l'heure et les épreuves débutent dans le calme absolu.

«Tout se passe normalement. Les élèves sont concentrés et les épreuves sont bien adaptées à leur niveau», ajoute la cheffe du centre. Ce dernier abrite deux jurys : une section moderne avec 202 candidats et une section technique regroupant 133 élèves. Dans la cour, à la sortie de la première épreuve de français, les réactions sont plutôt enthousiastes. L'un des sujets proposés porte sur l'oeuvre « Une si longue lettre" de Mariama Bâ, bien connue des candidats.

«J'étais bien préparé à ce sujet. Et l'autre dissertation sur le jugement des gens selon leur appartenance sociale ou religieuse, c'est un thème d'actualité qu'on a souvent débattu en classe», explique Ousmane Baldé, le regard vif et plein d'assurance. Même tonalité du côté des filles, comme en témoigne Aissatou, croisée sous un arbre avec ses camarades. «On redoutait la pluie ce matin, mais tout s'est bien passé. Les sujets sont abordables, l'ambiance est sereine. J'ai bon espoir», révèle-t-elle.

Des chiffres et des espoirs

Pour cette session 2025, l'académie de Ziguinchor compte 12.986 candidats dont 6.742 filles, répartis dans plusieurs répartis dans 113 centres d'examen et 118 jurys. Un dispositif logistique conséquent a été mis en place pour garantir la bonne tenue des épreuves, en dépit des aléas climatiques récurrents en cette période hivernale. Et même si la météo reste incertaine pour les jours à venir, la première journée laisse entrevoir un déroulement sans heurts. L'espoir reste donc permis pour les milliers de collégiens qui jouent là une étape cruciale de leur parcours scolaire.

«Si le ciel continue à nous accompagner comme aujourd'hui, nous dirons "Alhamdoulilah" jusqu'à la fin», lance une enseignante en souriant. Dans l'académie de Ziguinchor, ils sont au nombre de 12.986 à se pencher sur cet examen de fin d'année scolaire. Dans ce lot, on retrouve en tête, l'Inspection de l'éducation et de la formation (Ief) de Bignona 1, avec ses 3.032 candidats, contre 2.471 pour l'Ief Bignona 2. Pour ce qui concerne l'Ief de Ziguinchor, ils sont 5.021 candidats à prendre part aux épreuves et 1.231 pour l'Ief d'Oussouye.