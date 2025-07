Sénégal: Mady Touré, candidat à la présidence de la FSF - «Mon ambition, c'est un football sénégalais fort, transparent et équitable»

En tournée à Ziguinchor, le président de Génération Foot et candidat déclaré à la présidence de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Mady Touré, a exposé dans la soirée d'hier son « ambitieux » programme en sept axes. Porté par une vision de réforme profonde, il promet un renouveau du football sénégalais, ancré dans la transparence, la formation, et une décentralisation réelle. Devant les acteurs du football local, il a réaffirmé sa volonté de bâtir une Fédération forte, au service de tous.

À quelques semaines de l'élection à la tête de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Mady Touré continue de rallier les voix du terrain. Ce mardi soir à Ziguinchor, le fondateur de Génération Foot a présenté aux présidents de clubs, entraîneurs et autres acteurs du football régional, son programme structuré autour de sept axes majeurs. Une feuille de route qui se veut audacieuse et transformatrice.

« Mon ambition est de bâtir un football fort fondé sur une gouvernance solide et une vraie politique sociale », explique clairement Mady Touré. Pour cela, il s'engage à prioriser la formation des entraîneurs, la structuration des petites catégories, le développement du football féminin, ainsi qu'une refonte totale des infrastructures et des partenariats, sans oublier un volet social novateur, à travers la création d'une Fondation et d'une mutuelle de santé pour les acteurs du ballon rond, notamment les anciennes gloires du pays.

Parmi les annonces phares, la suppression du championnat régional et la décentralisation des licences. « Tout ne doit plus se faire à Dakar. Un joueur qui signe à 8 heures doit pouvoir être qualifié à 16 heures. C'est la vision d'une fédération moderne, efficace, au service des clubs et des régions », explique le candidat sous les applaudissements des responsables locaux.

Autre pilier de son projet : la transparence dans la gestion

Mady Touré propose le recrutement d'un directeur qui aura pour mission de gérer de façon professionnelle les requêtes des différents acteurs du football. Il promet également une réforme des textes dans les 90 jours suivant son élection, signe d'un changement immédiat et structurant. Sur le plan de la formation, son ambition est claire. Il veut regrouper les meilleurs jeunes talents de la zone Sud pour leur offrir un encadrement de qualité. « La Casamance peut produire de grands clubs, à condition d'investir sérieusement dans la formation », clarifie-t-il.

Son rêve ultime : voir le Sénégal remporter la coupe du monde, un objectif qu'il estime atteignable avec « une politique claire, cohérente, et inclusive ». Depuis 2013, Mady Touré nourrit l'ambition de diriger la FSF. Et malgré ses relations respectueuses avec l'actuel président, Me Augustin Senghor son avocat depuis 13 ans, il insiste : « Il est temps de donner un nouveau souffle au football sénégalais. Ma vie, c'est le football. Et je veux inculquer ce marathon à la jeunesse ».

Clôturant son propos par un appel à l'unité, Mady Touré prône un football « où chaque acteur aura son mot à dire, un football qui n'a plus besoin de tendre la main, mais qui se monétise et rayonne à l'international ». Rendez-vous est pris pour le 02 août 2025, date décisive pour le futur du football sénégalais.