Cote d'Ivoire: Financement des établissements scolaires et de formation - Le gouvernement identifie quatre priorités

La 7e Revue sectorielle Éducation-Formation a clos ses portes, hier, à Abidjan avec l'adoption de pistes innovantes.

Les parties prenantes à la 7e Revue sectorielle Éducation-Formation ont analysé, les 14 et 15 juillet 2025, les avancées et les défis du système éducatif ivoirien, à travers l'examen du bilan de mise en oeuvre du Plan sectoriel Éducation-Formation pour la période 2023-2024.

Les discussions ont confirmé que le financement des établissements scolaires et de formation demeure un enjeu central. Il conditionne directement la qualité des apprentissages, l'insertion professionnelle des jeunes et la performance globale du système. Cette revue sectorielle Éducation-Formation avait pour thème : « Financement des établissements scolaires et de formation ».

Mandatée par le Premier ministre, le mardi 15 juillet 2025, à Abidjan, la ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, Anne Désirée Ouloto, a fait savoir, lors de la clôture de cette revue sectorielle, que le gouvernement a identifié quatre priorités d'action pour financer les établissements scolaires et de formation.

Premièrement, il s'agit de renforcer la gouvernance financière des établissements en améliorant la transparence, la redevabilité et l'efficience dans l'utilisation des ressources. Deuxièmement, les acteurs doivent diversifier les sources de financement, en mobilisant davantage les collectivités locales, le secteur privé et les partenaires internationaux autour de pactes financiers pour l'éducation. Troisièmement, à en croire Anne désirée Ouloto, « il faut accélérer les réformes structurelles, notamment en finalisant la révision du Plan sectoriel 2016-2025 et en élaborant une stratégie robuste de gestion des flux scolaires et d'orientation professionnelle ». Et enfin, les parties prenantes doivent consolider la coordination interministérielle à travers un comité actif et une Task Force opérationnelle, garants d'une approche intégrée et cohérente.

La ministre d'État a indiqué que les acquis de cette revue alimenteront l'élaboration du prochain Plan sectoriel Éducation-Formation (Pse), en synergie avec les objectifs du Plan national de Développement 2026-2030, en cours de finalisation. « Ce futur Pse portera notre ambition commune de doter la Côte d'Ivoire de ressources humaines compétentes, qualifiées et aptes à relever les défis du développement durable », a-t-elle déclaré.

Afin de concrétiser cette ambition, la représentante du Premier ministre a appelé à une mobilisation collective et durable des partenaires techniques et financiers, afin de poursuivre leur collaboration dans un esprit de confiance, d'innovation et de responsabilité. Elle a également félicité la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Mariatou Koné, pour son leadership éclairé.

Un appel fort des partenaires techniques et financiers

Au nom des partenaires techniques et financiers du secteur de l'Éducation et de la Formation, Jean-François Basse, le Représentant de l'Unicef en Côte d'Ivoire, a appelé le gouvernement à maintenir un dialogue social constructif avec les acteurs du système éducatif, afin de préserver un climat apaisé et propice à l'apprentissage dans tous les établissements scolaires et universitaires du pays.

Il a salué également les pistes innovantes de financement durable proposées pour les écoles, les établissements secondaires et les universités. Jean-François Basse a réitéré « l'engagement des partenaires techniques et financiers à soutenir le gouvernement ivoirien dans sa quête d'un système éducatif inclusif, équitable, performant et résilient, au service du développement humain et de la prospérité nationale ».