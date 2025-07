Sénégal: Sédhiou - 6.137 candidats sur la ligne de départ, 69 sans extrait de naissance

La région de Sédhiou abrite 67 centres d'examen du Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) au titre de la session de juillet 2025. L'effectif des filles dépasse largement celui des garçons. Lors de la traditionnelle visite des centres organisée par l'administration, il a été noté que 69 des candidats ne disposent pas d'extrait de naissance. L'adjoint au préfet et l'inspecteur de l'éducation et de la formation ont rassuré du respect des dispositions prises pour une bonne organisation de cet examen.

Pour la session 2025 du Brevet de fin d'études moyennes (BFEM), 6137 candidats sont inscrits dans la région de Sédhiou dont 3081 filles ; un effectif légèrement au-dessus de celui des garçons. Ce qui porte à 256 candidats de plus que l'année dernière. Ils sont répartis dans 67 centres d'examen dont 27 pour le département de Goudomp, 26 pour le département de Sédhiou et 14 pour le département de Bounkiling. Très peu d'absents sont signalés çà et là.

L'adjoint au préfet du département de Sédhiou qui a procédé, hier mercredi matin, à la visite des centres d'examen,

rassure que les dispositions antérieurement prises sont bien respectées. Mactar Ndiaye a surtout indiqué que la sécurité et l'étanchéité des salles d'examen sont assurées ainsi que le plan de surveillance. Il a, en outre, fait observer que 69 élèves ne disposent toujours pas d'extrait de naissance à l'échelle du département de Sédhiou, mais sont autorisés à composer, précise-t-il.

De son côté, l'inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF) de Sédhiou, Oumar Diagne, a fait savoir que l'essentiel du travail est digitalisé pour garantir la fiabilité et la qualité du travail administratif. Il a, par ailleurs, indiqué que les candidats sont répartis dans les centres en fonction des options pour faciliter la correction. Cette première journée est très calme et le ciel est largement dégagé.