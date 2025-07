Sénégal: Gouvernance, réformes et souverainetés - L'État trace ses priorités stratégiques

Le Conseil des ministres du mercredi 16 juillet, présidé par Bassirou Diomaye Faye, a acté plusieurs orientations majeures de politique publique.

En tête, le suivi des recommandations issues du Dialogue national sur le système politique. Le président de la République a annoncé la création d'un Comité spécial chargé, dans un délai de trois mois, de proposer les textes législatifs et réglementaires qui traduiront les consensus obtenus. Cette démarche vise à renforcer l'État de droit, la confiance en la justice et le contrôle de l'action publique.

En matière environnementale, le chef de l'État a insisté sur la préservation des forêts et la promotion du reboisement. À l'approche de la Journée nationale de l'Arbre, fixée au 3 août, il a invité à une mobilisation massive autour du thème : « Reboisement, souveraineté alimentaire et développement territorial durable », avec le manguier et le baobab comme arbres parrains.

Autre priorité : la transparence dans le secteur extractif. Alors que le Sénégal entre dans une nouvelle phase d'évaluation dans le cadre de l'ITIE 2025, le gouvernement est sommé de finaliser les dispositifs réglementaires sur les bénéficiaires effectifs, d'activer les fonds d'appui au développement local et de veiller à la redistribution des revenus miniers.

Le Président a aussi engagé une riposte ferme contre le commerce illicite de médicaments et appelé à un repositionnement stratégique de la Pharmacie nationale d'approvisionnement, dans le cadre de la souveraineté pharmaceutique. Il a demandé une cartographie nationale des officines et dépôts autorisés, ainsi qu'un recensement exhaustif des entreprises du secteur. Une évaluation complète des interventions de l'État dans le domaine pharmaceutique est exigée, tout comme le suivi rigoureux des plans de redressement et de développement des industries du médicament. Le repositionnement de la Pharmacie nationale d'Approvisionnement est jugé prioritaire dans ce dispositif.

La diaspora sénégalaise bénéficiera désormais d'une reconnaissance officielle : le 17 décembre sera chaque année célébrée comme Journée nationale de la diaspora.

Le Premier ministre Ousmane Sonko a, de son côté, insisté sur l'achèvement urgent des chantiers universitaires pour accueillir les quelques 70 000 nouveaux bacheliers, et sur la relance de la formation professionnelle. Il a également détaillé une restructuration du Programme d'Appui et de Modernisation de l'Administration, incluant la digitalisation des services, un nouveau code d'éthique de la fonction publique et la professionnalisation des ressources humaines. La transformation de l'État, a-t-il affirmé, passera par des actions concrètes, une gouvernance rigoureuse et des échéanciers précis.