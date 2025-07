Sénégal: 'Equilibre' et 'complémentarité' au coeur de la coopération militaire entre Dakar et Paris en gestation

Dakar — La France et le Sénégal vont changer leur modèle de coopération dans le domaine militaire en passant d'une présence permanente des soldats français à une logique de flux, un partenariat qui met en avant l'équilibre et la complémentarité, indique une source militaire française.

"On va changer le modèle. On passe d'une logique de stock à une logique de flux, c'est-à-dire que le partenariat sur la base de militaires présents en permanence va s'arrêter", a confié à l'APS un haut militaire français.

Le camp Geille de Ouakam (Dakar) a abrité, ce jeudi, la cérémonie marquant la fin officielle de la présence de l'armée française au Sénégal, avec la restitution des dernières emprises militaires.

Après les emprises Maréchal et Saint-Exupéry situées à proximité du parc de Hann de même que le quartier "Contre-Amiral Protêt" situé sur le port de Dakar, la station d'émission interarmées située à Rufisque, la France a restitué à l'Etat sénégalais le camp Geille, plus grande installation militaire française, et l'escale aéronautique militaire, située à l'aéroport de Diass.

Un accord de défense franco-sénégalais signé en 1960 a fixé le cadre juridique de la présence militaire française au Sénégal, reposant notamment à l'époque sur l'affirmation d'un système de défense commune et l'assistance mutuelle contre toute menace.

Le haut responsable des ex Eléments français au Sénégal s'exprimait lors d'un entretien accordé à l'APS en prélude à la cérémonie de restitution des dernières emprises militaires aux autorités sénégalaises.

Selon lui, les Eléments français au Sénégal vont faire place aux éléments de France qui vont poursuivre les activités de formation et d'entrainements conjoints "pour continuer à travailler cette inter-opérabilité qui est fondamentale" dans la nouvelle forme de coopération.

Le haut gradé n'a pas manqué de rappeler "les liens forts" que les hautes autorités des armées françaises ont tissé dans le passé avec leurs homologues sénégalais. "Cette volonté partagée n'a pas changé. Certains officiers sénégalais ont été formés à Saint-Cyr. Donc ces liens existaient déjà, de l'époque de l'école de formation", a-t-il signalé.

L'officier français est revenu sur la création de la base de Ouakam en 1920 marquant le début de la présence de l'armée française à l'époque de l'Aéropostale. Plus d'un demi-siècle dans ce quartier dakarois a permis une intégration de l'armée française dans le tissu social avec des impacts réels dans le quotidien des résidents créant ainsi "des liens chaleureux, fraternels de soutien".

Il a fait part des marques de reconnaissance et de gratitude exprimées par les populations riveraines du Camp Geille, des autorités coutumières, civiles, de la mairie, des associations, etc.

"Les militaires français ont beaucoup appuyé la société civile au Sénégal dans la mesure de leur moyen au moment de la Covid-19, des incendies à Dakar. Les Sénégalais ont tout ça en tête, les militaires français, les pompiers français qui venaient en appui aux pompiers sénégalais... Cela a beaucoup marqué les esprits", a-t-il indiqué.

Une vue intérieure du camp Geille de Ouakam, plus grande installation militaire française, restituée définitivement au Sénégal Parlant de la future coopération militaire, le haut gradé estime qu'elle n'a de sens que si elle équilibrée à travers des formations.

"La future coopération n'a de sens que si elle est équilibrée. Cela veut dire que la France investit pour qu'un certain nombre d'écoles existent, pour qu'on puisse contribuer à la formation d'un certain nombre de militaires sénégalais", a-t-il dit.

"On a un certain nombre d'officiers sénégalais qui sont dans nos écoles, mais aussi des sous-officiers qui veulent y faire des stages réguliers. Et puis nous-mêmes, nous avons aussi des Français qui viennent faire des stages de formation ici. On a eu cette année un officier français à l'école de guerre sénégalaise", a-t-il indiqué.

Selon lui, cet échange d'expériences entre les différentes armées partenaires "atteste du respect" de la France pour la qualité de la formation au Sénégal.

Selon lui, "cet équilibre dans la coopération future est l'un des éléments qui justifie qu'on continue à le faire".

Il a assuré que des discussions en cours avec la partie sénégalaise "vont aboutir sur les modalités générales, les plus précises, de notre opération future. Donc, il est évident qu'on continue à coopérer avec les forces d'armée Sénégal mais de façon différente".

Le partenariat militaire entre la France et la Sénégal va reposer sur un certain nombre de principes en phase avec la volonté des nouvelles autorités sénégalaises. "Le premier, c'est évidemment le respect de la souveraineté sénégalaise. On va faire une forme de solidarité de la France au travers de ses forces armées", a dit l'officier supérieur.

"Le second volet de cette coopération c'est la complémentarité. C'est extrêmement important parce qu'il peut y avoir un biais de perception dans lequel on imagine que finalement l'un des partenaires profite de la coopération beaucoup plus que d'autre", a-t-il signalé.