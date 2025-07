Ile Maurice: Gopee demande à Bappoo de s'excuser

Les propos de Sheila Bappoo, récemment nommée haut-commissaire de Maurice en Inde, ne passent pas. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux depuis quelques jours a suscité une vive indignation du côté syndical. Dans cet enregistrement, l'ex-ministre de la Femme évoque la réforme de la Basic Retirement Pension (BRP) et critique, dans la foulée, le travail des fonctionnaires. Elle remet en question la difficulté de leurs tâches, en disant que leur quotidien n'est pas comparable à celui de personnes exerçant des métiers manuels éprouvants comme... des «kaser ros».

Une sortie que Narendranath Gopee, négociateur de la Federation of Civil Service and Other Unions, juge inacceptable. Selon lui, Sheila Bappoo a tenu des propos «déplacés, méprisants et insultants» envers toute une catégorie de travailleurs. Il demande que la nouvelle diplomate fasse des excuses publiques. «Ce qu'elle a dit est inacceptable. Elle doit savoir que les fonctionnaires font tourner l'administration de l'État. Il y a des hauts cadres, des Permanent Secretaries, des Senior Chief Executives, qui travaillent avec peu de personnel et font pourtant de leur mieux, chaque jour», martèle-t-il.

Narendranath Gopee estime que Sheila Bappoo devrait se souvenir de son propre parcours. «Elle a été ministre, elle a travaillé avec des fonctionnaires. Est-ce qu'elle les trouvait inutiles ou paresseux à ce moment-là ? Je lui demande si elle a 'kas ros' pour pouvoir comparer.»

Le syndicaliste va plus loin, remettant en cause la légitimité de l'exministre à commenter un sujet aussi sensible que la pension de vieillesse. «La BRP est un dossier complexe, avec des implications démographiques, économiques et sociales.» Il estime également que le nouveau poste de Sheila Bappoo à New Delhi devrait l'inciter à plus de retenue.

«Elle va désormais elle-même devenir fonctionnaire, dans un poste de représentation. Je lui souhaite bon courage car elle aura aussi du 'travail dur' à accomplir.» Il demande à Sheila Bappoo de «retirer ses propos immédiatement», affirmant que de telles déclarations ne font ni honneur à la diplomatie mauricienne ni à l'expérience politique de Sheila Bappoo.