Ile Maurice: Plus de Rs 229 M versées entre 2020 et 2024

La gestion du Reward Money au sein de la force policière, durant la période 2020 à 2024, a été sévèrement remise en question à l'Assemblée nationale mardi. Interpellé à travers deux questions parlementaires similaires posées par les députés Khushal Lobine et Farhad Aumeer, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a révélé des dérives profondes dans la distribution des fonds destinés aux policiers et aux informateurs dans le cadre de la lutte contre la drogue.

Dans son intervention, le chef du gouvernement a d'abord rappelé que ces récompenses sont accordées selon des critères bien précis, tels que la nature et les circonstances de l'opération, le nombre d'arrestations, la quantité et la valeur des drogues saisies, le niveau de risque, ainsi que la fiabilité des informateurs. Toutefois, les chiffres obtenus auprès du commissaire de police laissent apparaître une gestion déséquilibrée et préoccupante du système.

Les récompenses versées aux policiers de 2020 à 2023 sont restées quasi insignifiantes, soit environ Rs 225 000 annuellement, puis plus aucun paiement n'a été effectué pour les années financières 2023-24 et 2024-25. En revanche, les montants alloués aux informateurs ont explosé, passant de Rs 1,1 million en 2020-21 à plus de Rs 84,6 millions en 2023-24, pour ensuite atteindre Rs 56 millions en 2024-25.

Rs 50 millions avant les élections

Le Premier ministre a trouvé cela troublant que Rs 50,1 millions ont été déboursés rien que pour la période entre septembre et octobre 2024, soit deux mois avant les dernières élections générales. Une coïncidence que Navin Ramgoolam n'a pas hésité à faire ressortir : «Nous pouvons tous deviner pourquoi cette soudaine augmentation des sommes versées aux informateurs.» Cette observation jette une ombre sérieuse sur les intentions politiques derrière ces paiements.

Autre élément alarmant : les sommes déboursées dépassent largement les montants budgétés pour ces exercices financiers. Selon le Premier ministre, cela soulève des questions fondamentales quant au contrôle exercé sur les fonds publics, et sur le rôle réel joué par les responsables des opérations financières et du contrôle interne au sein de la police.

Il a également rappelé que la pratique de Reward Money avait été suspendue en 2014, à cause de soupçons récurrents d'abus. Pourtant, elle a été réintroduite dès 2016. Pire encore, les Police Standing Orders ont été amendés en 2020 et 2021 par les commissaires de police de l'époque, permettant ainsi de verser des récompenses dès qu'un rapport du Forensic Science Laboratory confirme la nature des drogues saisies - sans même attendre que la justice ne tranche dans ces affaires.

Selon Navin Ramgoolam, ces changements ont ouvert la voie à des pratiques potentiellement corrompues, voire systématisées, au sein des structures de commandement. «Même un simple examen des données laisse penser que certains responsables de la police baignent dans un marécage de malversations et de complicité institutionnalisée», a-t-il déclaré. Face à ces soupçons, le Premier ministre a annoncé que la FCC avait été mandatée pour mener une enquête approfondie sur la gestion du Reward Money.