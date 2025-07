Ile Maurice: Une «helper» attaquée à l'arme blanche en se rendant au travail

Une violente agression s'est produite tôt lundi matin à Baie-du-Tombeau. Ruth Sarah Bellefine, 26 ans, employée comme Helper à Flexo de La Sentinelle Ltée, a été attaquée alors qu'elle marchait sur le chemin de son lieu de travail.

Ce jour-là, un ami l'avait déposée au rond-point d'Esko. Habituée à faire ce trajet à pied, elle ne s'attendait pas à croiser un agresseur dans une rue déserte. L'homme la suivait discrètement depuis la station-service Engen. Sur les images de vidéosurveillance, on le voit porter une veste marron foncé et dissimuler son visage sous un polo, laissant apparaître une barbe.

Arrivé à sa hauteur, il a sorti un couteau à manche bleu, caché dans sa manche et lui a ordonné : «Donn tou to bann zafer.» Sous la menace, la jeune femme lui a remis son téléphone Samsung A36 (d'une valeur de Rs 35 000), son portefeuille contenant ses papiers d'identité et environ Rs 1 500. L'agresseur a fouillé son sac, avant d'y voler Rs 200 supplémentaires et de prendre la fuite.

Encore sous le choc, Ruth Sarah Bellefine a porté plainte à la station de Baie-du-Tombeau. Une reconstitution a eu lieu le jour même et la Criminal Investigation Division de Port-Louis a été saisie. Grâce aux caméras de surveillance, le suspect a été identifié et arrêté hier. Il a reconnu les faits et admis avoir revendu le téléphone. Le reste des objets n'a pas été retrouvé.

La victime, profondément traumatisée, confie qu'elle ne se sent plus en sécurité, même pour aller travailler.