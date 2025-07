Ile Maurice: Horse Racing Integrity Division - Le cas Abhijeet Ramsurrun interpelle

À 16 jours du nouveau coup d'envoi annoncé de la saison hippique, la Horse Racing Integrity Division (HRID), structure-clé de la Gambling Regulatory Authority (GRA) avance à tâtons. La récente décision de résilier le contrat d'Abhijeet Ramsurrun une semaine seulement après sa nomination officielle comme Racing Specialist, soulève des interrogations sur le mode de recrutement.

Cette éviction soudaine survient dans la foulée d'une réunion tenue en début de semaine entre Ramsurrun et un haut cadre de la GRA. Sollicité à ce sujet, un officiel de la GRA s'est abstenu de tout commentaire. Les rumeurs d'un désaccord entre les deux parties au sujet d'une demande de formation n'ont pu être confirmées.

À un certain moment, les informations faisaient état d'une pression externe, liée à la supposée proximité entre Ramsurrun et Jean-Michel Lee Shim, figure influente de l'industrie des jeux. Or, Ramsurrun a pris ses distances du groupe Media Temple depuis avril 2023, et a officié comme présentateur de courses à la MBC lors de la saison 2024.

Issu d'une famille «travailliste»

Abhijeet Ramsurrun est le petit-fils de Srikissoon Ramsurrun, aussi connu comme Gian, qui a travaillé au Château de Réduit et qui était connu pour être proche de Sir Seewoosagur Ramgoolam. Dans le même contexte, il revient qu'Abhijeet Ramsurrun a participé activement à la campagne électorale de l'Alliance du changement dans la circonscription n°8, lors des dernières élections générales.

Mais ce qui retient l'attention, c'est la coïncidence entre son retrait discret et la nomination - elle aussi discrète - de Yannick Perdrau en tant que Racing Analyst. Perdrau était pressenti depuis un moment, affirment des sources internes, mais pourquoi son nom n'at-il pas été annoncé en même temps que les autres recrues ?

Ramsurrun a-t-il été évincé pour lui faire de la place ? La question mérite d'être posée, d'autant que le passé de Ramsurrun à People's Turf PLC semble avoir aussi pesé dans la balance, alors que d'autres collaborateurs, comme Yannick Perdrau ou Ajay Ramiah, également liés à Jean-Michel Lee Shim par le passé, ont, eux, été embauchés par la GRA.

Le cas Assad : Un autre signal d'alarme

D'autre part, la mésaventure d'Azim Assad, ex-chroniqueur hippique de Radio One, vient renforcer les doutes autour de la gestion des recrutements à la HRID. Contacté le 7 juillet pour intégrer l'équipe avec la promesse d'un contrat imminent, il a immédiatement quitté son emploi à la radio. Mais à peine trois jours plus tard, plus aucun signe de vie du côté de la GRA.

Un responsable l'a finalement informé qu'il avait été placé sur une liste d'attente pour... 2026 ! Mais nouveau revirement de situation : un contrat lui est finalement proposé le vendredi suivant. Ce retournement serait, selon certaines sources, le résultat de pressions politiques au plus haut niveau.

L'opacité et les contradictions observées dans ces deux affaires ne sont pas de simples erreurs administratives. Elles pointent vers un dysfonctionnement plus profond, nourri par un mélange de pressions externes, d'absences de procédures claires, et d'un déficit manifeste de transparence.

À moins de trois semaines de la reprise des courses, une question majeure se pose : la HRID, dont la mission est de garantir l'éthique et l'équité dans le monde hippique, peut-elle encore prétendre à cette légitimité quand ses propres décisions manquent cruellement de clarté et de rigueur ?