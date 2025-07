Ile Maurice: L'enquête relancée, les recherches recentrées dans le Nord

Les recherches pour retrouver Tareq Narod, kitesurfeur de 28 ans porté disparu en mer depuis le 6 juillet, ont été relancées et désormais recentrées dans le nord de l'île Maurice. Cette nouvelle orientation fait suite à la découverte d'un élément crucial : sa voile endommagée ainsi que sa barre de contrôle ont été repêchées à environ six milles nautiques au large de Port-Louis, ont indiqué les autorités ce mercredi 16 juillet.

« Suite à la récupération du cerf-volant de Tareq, nous poursuivons la mission de sauvetage coordonnée, avec l'espoir qu'il soit encore en vie », précise un communiqué de la cellule de coordination des secours. La Police Press Office a confirmé que cette découverte « vient encore plus renforcer les recherches », ajoutant que les autorités « redoubleront de vigilance afin de retrouver le jeune Tareq Narod ».

Depuis cet élément, les efforts de localisation se concentrent désormais sur les régions du Nord : île Ronde, île aux Serpents, île Plate, îlot Gabriel et Coin de Mire. Des patrouilles terrestres ont également été déployées sur les côtes de Cap-Malheureux, Gris-Gris et Albion. Le dispositif mobilise le CGS Victory, des vedettes rapides de la National Coast Guard, un avion Dornier et un hélicoptère de la police. Les recherches sont orientées selon les courants marins et les trajectoires probables dérivées de l'équipement retrouvé.« C'est bien sa voile avec sa barre. Peut-être qu'un boudin a éclaté et qu'il a dû la détacher pour essayer de nager et revenir », a déclaré Adel Narod, frère du disparu, qui garde espoir et lance un appel à la solidarité.

Les autorités invitent tous les plaisanciers et opérateurs maritimes à signaler immédiatement toute observation d'équipement flottant ou tout signe de détresse. Malgré les jours qui passent, la famille et les secours restent pleinement mobilisés.