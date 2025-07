Tchad: Amina Priscille Longoh nommée représentante personnelle du Président tchadien auprès de la Francophonie

Par décret présidentiel n°1468 signé le 16 juillet 2025, Amina Priscille Longoh a été nommée Conseillère Spéciale et Représentante personnelle du président de la République S.E le Président Mahamat Idriss Déby auprès du Conseil permanent de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Une nomination qui intervient le jour même de son départ du gouvernement, marquant un nouveau tournant dans le parcours de cette figure politique tchadienne.

Présente au sein de différents gouvernements depuis juillet 2020, Amina Priscille Longoh s’est imposée comme l’une des personnalités les plus marquantes de la scène politique nationale.

En janvier 2024, elle est entrée dans l’histoire en devenant la première femme à occuper le poste de ministre d’État au Tchad. Native du Moyen-Chari, elle a dirigé pendant cinq ans le ministère de la Femme et de la Petite Enfance, où elle s’est illustrée par son engagement en faveur des droits des femmes et des enfants.

Son nouveau rôle au sein de l’OIF marque un retour sur la scène diplomatique internationale. Elle succède à l’ambassadrice Aziza Baroud, décédée le 19 juin dernier, et aura désormais pour mission de représenter les intérêts du Tchad auprès de l’organisation francophone, au cœur des discussions sur la promotion de la langue française, de la paix, de la démocratie et de la coopération économique entre les pays membres.



En parallèle, la direction du ministère de la Femme et de la Petite Enfance est désormais confiée à l’actuelle ambassadrice du Tchad aux États-Unis, Mme.Kitoko Gata Ngoulou récemment nommée. Un passage de témoin qui confirme une volonté de continuité dans la promotion des droits sociaux de la diplomatie tchadienne, mais surtout de la place de la femme africaine au sein des institutions nationales et Internationales.

Ce rebond rapide d’Amina Priscille Longoh témoigne de la confiance renouvelée des plus hautes autorités à son égard, et de sa capacité à incarner une nouvelle génération de leadership féminin au Tchad et au-delà.

Sur les réseaux sociaux, tels que Meta, elle n'a pas caché son ressenti en indiquant que : « C’est avec une grande joie que je vous annonce aujourd’hui que je quitte mes fonctions de Ministre de la Femme, de la Protection de l’Enfance, pour les confier à ma sœur bien-aimée, Kitoko Ngata Ngoulou, en qui j’ai toute confiance ».

Par ailleurs, elle poursuit en disant « Je tiens à vous rassurer : je demeure pleinement engagée au service de notre chère population. Je continue d’assumer d'autres fonctions importantes au sein du gouvernement, toujours avec le même dévouement et la même volonté de faire avancer notre pays. Vive le Tchad ! ».