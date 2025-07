Ile Maurice: L'ASP Mooniaruth et le sergent Seebooruth en détention jusqu'au 24 juillet

L'Assistant surintendant de police (ASP) Faraaz Mooniaruth et le sergent Yeshdeo Seebooruth ont comparu ce jeudi 17 juillet devant le tribunal de Port-Louis. Ils font l'objet d'une accusation de blanchiment d'argent. À l'issue de l'audience, les deux policiers ont été placés en détention jusqu'au 24 juillet.

Ils ont été arrêtés tard dans la nuit hier par la Financial Crimes Commission (FCC), dans le cadre d'une enquête portant sur un présumé détournement de fonds publics liés au «Reward Money». Une somme de plus de Rs 19,3 millions aurait été déposée sur le compte bancaire du sergent Seebooruth entre septembre et octobre 2024. Ce montant, jugé suspect, pourrait provenir d'activités illicites.

L'enquête, menée sous la supervision de la FCC, se poursuit, tandis que les deux suspects demeurent en cellule policière dans l'attente de leur prochaine comparution.

Reward Money : Trois policiers sous enquête

L'affaire du Reward Money, sous le mandat de l'ancien commissaire de police (CP), Anil Kumar Dip, connaît un tournant majeur. Hier, la Financial Crimes Commission (FCC) a interpellé deux policiers - l'inspecteur Faizal Mooniaruth, ex-prosecutor à la cour de Rivière-du-Rempart, et le sergent Yeshdeo Seeboruth, ancien cadre influent des Police Headquarters réputé proche de l'ex-CP Dip.

Le sergent Yeshdeo Seeboruth, représenté par Me Nadeem Hyderkhan, a été arrêté. Il fait désormais l'objet d'une accusation provisoire formelle en vertu des articles 36(1)(b) et 38 de la FCC Act. Il lui est reproché d'avoir sciemment, illégalement et criminellement reçu une somme totale de Rs 19,3 millions sur son compte bancaire, entre septembre et octobre 2024, des fonds soupçonnés de provenir, en tout ou en partie, d'activités criminelles.

L'inspecteur Faizal Mooniaruth a, lui, été autorisé à partir à l'issue de son audition dans l'après-midi après des soupçons de détournement de fonds publics sous couvert de versements liés aux saisies de drogue.

Par ailleurs, son frère, l'assistant surintendant de police (ASP) Faraaz Mooniaruth, ancien responsable de la défunte Force Crime Intelligence Unit, était toujours interrogé au Réduit Triangle, en présence de son avocat, Me Hisham Oozeer, à l'heure où nous mettions sous presse. Les limiers de la FCC ont procédé à une fouille à son domicile, à Plaine-des-Papayes, où plusieurs documents ont été saisis. Les enquêteurs soupçonnent l'ASP Faraaz Mooniaruth d'avoir inventé une saisie où son frère aurait perçu du Reward Money pour une saisie en mars 2023.

L'un des éléments centraux de l'enquête concerne une saisie de drogue le 27 mars 2023 sur un terrain abandonné à Jin-Fei. Ce jourlà, des policiers du poste de TerreRouge, accompagnés de l'inspecteur Faizal Mooniaruth, affirment avoir agi sur la base d'un renseignement indiquant la présence de stupéfiants. Sur place, ils ont repéré un sachet soigneusement dissimulé, contenant 1,9 kg de cannabis, répartis en deux paquets (450 g et 1,450 g), d'une valeur marchande estimée de Rs 16 millions. Après une surveillance d'une heure, sans qu'aucun suspect ne se présente, le colis avait été saisi et remis à l'ADSU Headquarters aux Casernes centrales.

Mais aujourd'hui, cette opération soulève de sérieux doutes. La FCC cherche à déterminer s'il s'agissait d'une saisie authentique ou d'un montage orchestré pour permettre aux policiers impliqués de bénéficier indûment du Reward Money. Trois policiers, considérés comme témoins clés, ont affirmé que l'opération pourrait avoir été simulée. Une enquête parallèle a été ouverte par l'ADSU, qui avait à l'époque ouvert le colis et l'avait remis au Forensic Science Laboratory aux fins d'analyse avec des tests ADN à la clé.

Les dossiers réexaminés

L'inspecteur Faizal Mooniaruth nie les allégations portées contre lui et dit n'avoir rien à se reprocher. Le sergent Yeshdeo Seeboruth, lui, aurait perçu d'importantes sommes injustifiées dans d'autres cas. Au fil des auditions, un autre nom ressort avec insistance : celui de l'ACP Lilram Deal, ancien directeur de la Counter Terrorism Unit, qui a été le déclencheur des révélations. Ce dernier, déjà visé dans une autre affaire de corruption, aurait exposé les pratiques internes du Reward Money, ouvrant ainsi une véritable boîte de Pandore.

L'enquête prend de l'ampleur. La FCC décortique désormais chaque dossier, examine les unités ayant perçu des récompenses et tente de faire la distinction entre récompenses légitimes et abus institutionnalisés. À mesure que les auditions progressent, d'autres convocations sont attendues.

Vilorsha Armoogum