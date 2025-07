Sénégal: BRVM - Le Price Earning Ratio du marché se rehausse hebdomadairement à 14,33x

Au terme de la semaine du 7 au 11 juillet 2025, le Price Earning Ratio (PER) du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) s'est rehaussé à 14,33x contre 14,16x la semaine précédente, selon la Revue Hebdomadaire, une publication de la Société de gestion et d'intermédiation (SGI) CGF Bourse basée à Dakar.

Le PER est le rapport entre le cours de l'action et le bénéfice net par action. Selon les spécialistes, il permet aux investisseurs d'estimer le prix d'une action d'une société cotée en Bourse. Généralement, le PER va de 5 à 40. Entre 10 et 17, on considère que le ratio est bon. En dessous, on peut considérer que la société va bientôt perdre des bénéfices. Par contre, au-dessus de 17, les analystes s'accordent à dire que l'entreprise est en croissance. De même, au-dessus de 25, il s'agit d'un très bon ratio qui laisse présager de très forts profits dans le futur. Toutefois, un ratio au-dessus de 25 peut aussi vouloir dire que les actions de la société font l'objet d'une bulle spéculative.

Selon toujours la revue de CGF Bourse, le rendement moyen du marché a aussi augmenté, en passant de 6,96% la semaine précédente à 7,12% durant la période sous revue.

Quant à la capitalisation boursière globale du marché, il a enregistré une baisse de 0,98% à 22 093,27 milliards FCFA contre 22 312,71 milliards FCFA la semaine écoulée.

La plus forte hausse hebdomadaire est réalisée par BANK OF AFRICA Mali. Selon CGF Bourse, l'action de la filiale malienne du groupe bancaire BOA a progressé de 12,70% au cours de la semaine écoulée atteignant 3 460 FCFA soutenue par un volume d'échanges de 27 376 titres, en léger repli par rapport aux 30 568 titres échangés la semaine précédente. « Cette dynamique haussière semble également stimulée par les bons résultats financiers de la banque au premier trimestre 2025, avec un bénéfice net en hausse de 91,20%, selon le rapport d'activités publié le 30 juin 2025 » analyse CGF Bourse.

Le Top 3 des plus fortes hausses hebdomadaires de cours établi par la SGI place ainsi le titre BOA Mali Côte d'Ivoire en tête (plus 12,70% à 3 460 FCFA), suivie de Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 11,80% à 2 795 FCFA) et BOA Niger (plus 7,50% à 2 580 FCFA).

La plus forte baisse hebdomadaire de cours est réalisée par SOGB Côte d'Ivoire. Selon CGF Bourse, l'action du producteur ivoirien de caoutchouc naturel, d'huile de palme et d'huile de palmiste a baissé de 11,56% sur la semaine écoulée après que cette dernière ait détaché un dividende de 600 FCFA de son cours en fin de semaine. « Cette baisse a été accentuée par la tendance baissière des prix du caoutchouc naturel depuis avril, ce qui pourrait compromettre les résultats de la société au titre de l'exercice 2025 », souligne la SGI. Cependant, tempère CGF bourse, 53 734 actions ont été échangées sur le titre durant la semaine contre 26 121 actions la semaine précédente. « Cela reflète à la fois des prises de bénéfices de certains investisseurs et une confiance persistante chez d'autres quant aux résultats de l'exercice en cours, malgré un maintien des cours du caoutchouc naturel en dessous des niveaux atteints avant avril 2025 », a analysé CGF Bourse. La SOGB a réalisé un bénéfice net en hausse de 262,86% au premier trimestre 2025 à 6,02 milliards de FCFA contre 1,66 milliard de FCFA au premier trimestre 2024.

SOGB Côte d'Ivoire occupe la tête du Flop 3 des plus fortes baisses hebdomadaires de cours (moins 11,56% à 7 155 FCFA) suivie respectivement par SAPH Côte d'Ivoire (moins 8,45% à 6 500 FCFA) et TotalEnergies Marketing Sénégal (moins 8,03% à 2 520 FCFA).

Le compartiment obligataire du marché financier sous-régional a clôturé la semaine du 04 au 11 juillet 2025 par une capitalisation boursière de 10 297,75 milliards de FCFA contre 10 364,93 milliards de FCFA au 04 juillet 2025, soit une régression hebdomadaire de 0,65%. Selon CGF Bourse, cette régression se justifie essentiellement par le remboursement partiel de capital de 4 obligations notamment le « CRRH.O5 - CRRH-UEMOA 5,85% 2015-2025 », le « TPBF.O13 - TPBF 6,50% 2021-2031 », le « FCAS.O1 - FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029 », le « TPBF.O11 - TPBF 6,50% 2020-2028 » et par une balance de variation de 8 obligations en baisse conte 2 obligations en hausse.

Au terme de la semaine sous revue, la valeur hebdomadaire transigée s'est établie à 51,20 millions de FCFA contre 594,09 millions FCFA la semaine précédente, soit une régression de 542,89 millions de FCFA de la valeur globale transigée sur les emprunts obligataires cotés.