Burkina Faso: Stade du 4 août - Le chaudron fera son grand retour le 4 août prochain

Homologué par la Confédération africaine de football (CAF), il y a de cela quelques semaines, le mythique stade du 4-Août est désormais conforme aux standards internationaux, et s'impose comme l'un des joyaux architecturaux du continent. Le mercredi 16 juillet dernier, une visite guidée des lieux a permis à la presse de découvrir une infrastructure moderne, pensée pour accueillir aussi bien des compétitions africaines majeures que des événements d'envergure mondiale.

À quelques semaines de sa grande réouverture officielle, prévue le 4 août prochain, l'antre sportif burkinabè arbore un nouveau visage. Dès les portails Est et Ouest franchis, les visiteurs sont accueillis par une grande enseigne "Ouagadougou", ancrant le stade dans le coeur de la capitale. Côté ouest, l'entrée officielle s'orne de deux fresques monumentales du capitaine Thomas Sankara, accompagnées de la devise nationale : "La Patrie ou la Mort, nous vaincrons", surmontée de l'écriteau "Stade du 4-Août". Un clin d'oeil vibrant à l'histoire et à l'identité nationale.

À l'intérieur, c'est un stade flambant neuf qui se dévoile. La pelouse, en cours de finition, est un mélange de deux espèces de gazon, bermuda et cynodon, adaptées aux conditions climatiques locales. Douce au toucher et résistante, elle est alimentée par un système d'arrosage automatisé avec des surpresseurs et un système de drainage performant. Ce revêtement de dernière génération constitue l'un des meilleurs du continent, selon les techniciens en charge.

Les vestiaires sont au nombre de quatre, répartis selon les standards locaux et internationaux. Les vestiaires pour les matches internationaux ont été déplacés vers la zone officielle Ouest, tandis que ceux de l'ancienne configuration ont été réaménagés pour des usages nationaux ou communautaires. Salles de massage, toilettes et douches modernes sont intégrées à chaque vestiaire, offrant un confort optimal aux joueurs et officiels.

Le stade du 4-Août dispose désormais de 19 portes d'entrée, facilitant le flux du public. Les gradins sont équipés de sièges aux couleurs nationales, avec des espaces réservés aux personnes à mobilité réduite. Cinq infirmeries, une salle antidopage, ainsi que des vestiaires pour ramasseurs de balles ont été intégrés à l'ensemble.

Côté éclairage, les projecteurs LED installés offrent une luminosité de plus de 1200 Lux, dépassant les exigences de la CAF (minimum 1200 Lux). La norme FIFA, elle, exige 2000 Lux, un objectif que le Burkina Faso se rapproche d'atteindre avec les dernières installations en cours.

Le stade est également entièrement connecté en Wi-Fi, une première dans l'histoire de l'infrastructure. Spectateurs, journalistes, officiels ou techniciens : tout le monde aura accès à une connexion fluide, renforçant l'expérience utilisateur.

Les professionnels des médias n'ont pas été oubliés. Le stade dispose d'un média center ultra-équipé, d'une tribune de presse climatisée, de six cabines pour les commentateurs télé et radio, et d'une grande salle de conférences pour les interviews d'après-match.

Côté hospitalité, tout a été pensé pour le confort des VIP et VVIP, avec des salons réservés aux plus hautes autorités, dont le président du Faso, les membres du gouvernement ou encore les représentants de la CAF et de la FIFA. Deux salons privés d'une trentaine de places chacun sont aussi disponibles à la location, pour vivre les matches en famille ou entre amis.

Le stade du 4-Août ne se limite pas au football. Il s'affirme comme un véritable complexe multisports, avec une piste d'athlétisme en finition, un terrain de football synthétique annexe, ainsi que des espaces dédiés au volleyball, handball et basketball. Ces infrastructures annexes permettent une pratique sportive diversifiée, renforçant le rôle social et communautaire du stade.