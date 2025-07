Sénégal: Mamba Guirassy (1931-1993), ancien maire de Kédougou - Un homme d'état ancré dans son terroir

Son nom résonne en écho sur sa terre natale, Kédougou. L'ancien député-maire Mamba Guirassy, c'est aussi l'histoire d'un homme qui aura marqué le Sénégal. Né en 1931 à Missira Dantila (département de Saraya), et décédé en 1993, son parcours riche marque encore la mémoire collective de ses concitoyens du Sénégal oriental.

Les témoignages sur les vertus de Mamba Guirassy, ancien député-maire de Kédougou, convergent tous dans un sens positif. Ils soulignent son rôle clé, dans le développement de Kédougou, son engagement social et politique pour sa communauté et surtout sa générosité envers ses partisans. De directeur d'école élémentaire à Saraya, premier poste qu'il a occupé en 1951, puis à Kédougou, après l'obtention de son Brevet élémentaire, à l'école Blanchot de Saint-Louis (de 1946 à 1950), Mamba Guirassy s'est vite lancé à la conquête des suffrages des Kédovins, en 1957, face à feu Mady Cissokho, lors des élections territoriales, sous la bannière du Bloc démocratique sénégalais (Bds), dont il fut le porte-parole.

« C'est nous qui avons amené le Bds à Kédougou, en 1949. Pour la première cellule, nous étions 10. Aujourd'hui, je crois que je suis le seul vivant », témoigne Fily Sadhiakhou, instituteur à la retraite, compagnon et ancien adjoint de Mamba Guirassy, à la coordination départementale du Ps, durant presque deux décennies. Mamba fut élu député en 1973, face à un cousin de feu Mady Cissokho (premier maire de Kédougou au début des années 1960). Son opposition à son parent, soutenu à l'époque par feu Léopold Sédar Senghor, lui vaudra d'être affecté en Casamance en 1961, pour l'éloigner de sa base politique, dit-on. Du Bds, au Ps, en passant par l'Union progressiste sénégalais (Ups), il est resté l'homme politique le plus influent de sa localité, notamment de 1973 à 1993. Homme d'initiatives « Il fut élu député en 1973, en 1978, en 1983 et en 1993 sur la liste départementale, et en 1988, sur celle nationale. Il a été, entre autres, membre du comité du syndicat Ps/Cnts, et a dirigé la campagne électorale, dans les régions de Saint-Louis, Louga et Diourbel en 1988 », rappelle Oumar Moustapha Guirassy, fils, ami, et conseiller personnel de son défunt père.

L'homme a aussi occupé des postes clés, au sein du Ps. Secrétaire général de la coordination départementale de Kédougou de 1973 à 1993, Sg de l'union régionale en 1977 et membre du bureau politique du Ps jusqu'au 31 octobre 1993. Il avait été aussi élu, le 31 juillet 1987, secrétaire régional, chargé de l'administration du parti. « Pour moi, il a été le seul et véritable homme politique de l'histoire de Kédougou. Je suis très fier d'avoir fait partie de ses élèves. Je considère qu'il est comme mon père spirituel », partage Arfan Sylla, Sg de l'Union régionale Ps de Kédougou, ancien Sg de l'Union régionale des jeunesses socialistes de Tambacounda. Kédougou a vu germer plusieurs infrastructures, grâce sans doute à son influence, dont le lycée Maciré Bâ, le lycée technique industriel et minier de Kédougou, le théâtre de verdure, le stade municipal, le Centre polyvalent, la Maison des jeunes, le Centre de santé, la maternité, et le butinage de la route Dialacoto-Kédougou.

Il n'y avait pas d'eau à Kédougou, à partir de janvier, et durant toute la saison sèche. Le fleuve tarissait. Carrière d'élu local remplie Grâce à Mamba Guirassy, la localité a reçu 100 forages et 100 moulins. A l'époque, confie Fily Sadhiakhou « l'opposition nous raillait en disant à Diouf « monsieur forages» et à son épouse, « madame moulins » ». Souleymane Dansokho, militant du Pit/Kédougou, et parent proche du défunt rappelle que ce dernier a été de tous les combats politiques à Kédougou, « soutenu par sa brave épouse, Kadidia Doucouré, et son courage ». Par la suite, il fut muté en Casamance à Djignaky », informe Souleymane Dansokho. Son jeune frère Alpha Guirassy, aujourd'hui âgé de plus de soixante-quinze ans, se souvient aisément aussi de certaines de ses péripéties. « La politique, à l'époque, c'était de la sauvagerie. C'était de la brutalité », confie-t-il. En 1984, il sera nommé président du Conseil économique et social par le président Abdou Diouf. Poste qu'il va occuper jusqu'en 1993. Mamba Guirassy a été élu maire de Kédougou en 1974. Puis a été réélu en 1979, en 1984 et en 1990. En 1979 il est devenu le Vice-président de l'Association des maires et le 26 octobre 1985 ; il en a été par la suite le président jusqu'en 1993. Âgé aujourd'hui de 59 ans, Oumar Mamba Guirassy, fils du disparu qui fut aussi l'un de ses conseillers, se souvient du parcours de son père. « Il est né le 12 décembre 1931 à Missira Dantila.

Lui et feu Mady Cissokho étaient en brouille de 1957 à 1982, mais dans le respect, poursuit le fils et conseiller. « La première fois que je vis feu Mady, c'était en 1979, au salon d'honneur de l'aéroport à Dakar. Mon père et moi, venions de Paris. Ils se sont salués et se sont embrassés. Après, mon père me l'a présenté», se rappelle-t-il. Mamba Guirassy, c'est aussi l'histoire d'un homme de culture et d'intégration sous-régionale qui a largement contribué à la promotion de la semaine tripartite regroupant les trois pays à savoir le Sénégal, le Mali et la Guinée Conakry à travers les trois départements frontaliers de Kédougou, Kéniéba (au Mali) et Maali (en Guinée Conakry). Ce monument de la politique sénégalaise est décédé le 31 octobre 1993, à l'âge de 62 ans, à Dakar.