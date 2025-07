Gabon: Missamou, un chatbot pour moderniser l'administration lancé

Le gouvernement gabonais a marqué une étape significative dans sa transformation numérique en annonçant, le mardi 15 juillet, le lancement officiel de Missamou, son assistant virtuel dédié à la communication gouvernementale. Accessible via Facebook Messenger, Missamou se positionne comme le premier chatbot de ce type dans le pays, visant à instaurer une relation plus directe, interactive et continue entre l'État et la population.

Cette initiative s'inscrit dans une tendance mondiale où de plus en plus de gouvernements misent sur les chatbots pour moderniser leur communication et améliorer l'accès des citoyens à l'information publique. Missamou permettra aux Gabonais de poser des questions, de consulter les actualités officielles, d'accéder aux services publics disponibles et de s'informer sur les procédures administratives, le tout en temps réel et 24h/24.

Reposant sur des technologies de traitement automatique du langage naturel (NLP), Missamou est conçu pour comprendre les requêtes formulées en langage courant et y répondre instantanément, en s'appuyant sur des bases de données officielles. Cette approche vise à fluidifier les échanges avec l'administration tout en désengorgeant les canaux traditionnels tels que les centres d'appels ou les guichets physiques.

Le déploiement de Missamou est une composante clé d'une stratégie plus large de transformation numérique de l'administration gabonaise, ancrée dans les principes de transparence, d'ouverture des données et d'inclusion numérique. En choisissant une plateforme populaire comme Facebook Messenger, l'exécutif gabonais cherche à assurer une adoption massive, en particulier auprès des jeunes, qui constituent la majorité des utilisateurs de réseaux sociaux dans le pays.

Avec Missamou, le Gabon ambitionne de renforcer la diffusion de l'information institutionnelle, de simplifier l'accès aux services publics et de stimuler la participation citoyenne. Cette initiative fait écho à des expériences prometteuses observées dans la région. En 2023, le Bénin a notamment lancé GPT-BJ, un assistant conversationnel plus avancé conçu pour répondre à des questions complexes sur des textes juridiques majeurs.

En emboîtant le pas à ces pionniers, le Gabon explore les potentiels de l'intelligence artificielle pour une gouvernance plus connectée, proactive et résolument centrée sur l'usager. Missamou représente ainsi un pas en avant significatif vers une administration publique plus accessible et réactive aux besoins de ses citoyens.