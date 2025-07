Congo-Brazzaville: Festy color 2025 - Brazzaville rayonne au rythme de l'art, de la mémoire et du vivre ensemble

Brazzaville accueillera, le 19 juillet, la cinquième édition du festival Festy color, un rendez-vous désormais incontournable de la scène artistique en Afrique centrale. Installé dans le cadre emblématique du parc de la basilique Sainte-Anne, l'événement réunira artistes, penseurs, artisans et citoyens autour du thème « Hériter, créer, transmettre », dans une célébration vibrante du patrimoine, de la création contemporaine et du lien social.

Porté par une vision citoyenne et inclusive, Festy color 2025 affirmera plus que jamais le rôle de l'art comme outil de cohésion sociale, de transmission culturelle et de dialogue intergénérationnel. Les organisateurs souhaitent faire du festival un espace d'éveil culturel accessible à tous, capable de sensibiliser les consciences tout en rassemblant les générations.

La programmation de cette cinquième édition se veut dynamique, plurielle et ouverte à tous les publics. Des concerts live mettront à l'honneur des artistes congolais et internationaux mêlant musiques traditionnelles, urbaines et actuelles, pour faire vibrer la capitale dans une ambiance festive et interculturelle.

Un marché créatif valorisera l'artisanat local, les textiles, les objets du quotidien et le design congolais, mettant en lumière les talents et les savoir-faire du territoire. Des ateliers culturels et numériques seront proposés aux plus jeunes, favorisant l'éveil artistique et la découverte du patrimoine à travers des formats ludiques et interactifs.

En soirée, des projections en plein air viendront enrichir l'expérience, notamment avec un film inédit sur les réalités urbaines du Congo, entre esthétisme et regard critique. Des tables rondes réuniront artistes, chercheurs et acteurs culturels autour de réflexions sur le rôle de l'art dans la transmission de la mémoire collective et l'engagement citoyen.

Festy color 2025 innove également par une valorisation renforcée du patrimoine. Pour la première fois, des visites guidées de la basilique Sainte-Anne seront proposées en collaboration avec des historiens et urbanistes, offrant un regard inédit sur ce joyau architectural et spirituel de Brazzaville.

Le festival affirme, par ailleurs, une dimension internationale accrue, avec la participation d'artistes et de collectifs venus de plusieurs pays d'Afrique et d'Europe. Ces échanges culturels favoriseront le dialogue Sud-Sud et transcontinental, renforçant sa portée au-delà des frontières nationales.

Créé en 2018 par un collectif d'artistes, de médiateurs culturels et d'enseignants, Festy color s'est imposé dans le paysage congolais. À la croisée entre fête populaire, création contemporaine et réflexion sociétale, il a su évoluer avec son temps, fédérant une communauté fidèle autour de valeurs fortes : liberté, mémoire, créativité.

Le 19 juillet, Festy color transformera Brazzaville en une scène vivante d'expression artistique et citoyenne. Plus qu'un festival, c'est une expérience collective qui met l'art au service du vivre-ensemble, de l'identité et de l'avenir. Un événement à ne pas manquer pour tous ceux qui croient en l'art comme pont entre les générations, les cultures et les consciences.