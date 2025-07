Afrique: CAN féminine 2025 - Les quarts de finale débutent ce vendredi au Maroc

Les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine débuteront ce 18 juillet. Le Nigeria ouvrira le bal en affrontant la Zambie. Le Nigeria a dominé dans la phase de groupes la Tunisie, 4-0, puis a battu le Botswana, 1-0, avant de faire jeu égal 0-0 face à l'Algérie. La Zambie a tenu en échec le Maroc, 2-2, avant de battre le Sénégal, 3-2, et la République démocratique du Congo (RDC), 1-0.

Le deuxième quart de finale mettra aux prises le Maroc au Mali. Le Maroc a fait jeu égal avec la Zambie avant de battre la RDC, 4-2, et le Sénégal, 1-0. Le Mali, quant à lui, a dominé la Tanzanie, 1-0, avant de faire jeu égal face au Mali, 1-1, et perdre face à l'Afrique du Sud, 4-0.

Le 19 juillet, l'Algérie recevra le Ghana. L'Algérie a battu le Botswana, 1-0, et a fait jeu égal, 0-0, contre la Tunisie et face au Nigeria sur le score identique. Le Ghana a été battu par l'Afrique du Sud, 2-0, et a fait jeu égal contre le Mali, 1-1, puis a dominé la Tanzanie, 4-1.

Le dernier quart de finale opposera l'Afrique du Sud au Sénégal. L'Afrique du Sud a battu le Ghana, 2-0, et a fait jeu égal contre la Tanzanie, 1-1, et s' est imposée face au Mali, 4-0. Le Sénégal a battu la RDC, 4-0, avant de perdre respectivement contre la Zambie, 2-3, et le Maroc, 0-1.

Les demi-finales se joueront le 22 juillet.