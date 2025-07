Afrique: Départ des soldats français de l'Afrique Occidentale et Centrale - La fin d'une époque

Elle était la dernière base militaire française en Afrique de l'Ouest. Installée au pays de la Teranga, elle a été rétrocédée à l'armée sénégalaise, le 17 juillet dernier, au cours d'une courte cérémonie qui a vu le passage du Camp Geille, puisque c'est de cette vaste et importante caserne située en plein coeur de Dakar qu'il s'agit, sous drapeau sénégalais, en lieu et place du drapeau tricolore.

Et ce, après soixante-cinq ans de présence permanente de l'armée française dans ce pays côtier d'Afrique de l'Ouest. C'est dire la portée historique de la cérémonie d'hier qui marque la fin d'un processus concerté de retrait entamé en mars 2025, et qui avait déjà connu la rétrocession de quatre bases sur les six que comptait l'ancienne puissance coloniale au pays de Léopold Sédar Senghor.

Avec la rétrocession du camp de Dakar, c'est la dernière base militaire française en Afrique de l'Ouest, mais aussi du Centre, qui ferme

Toujours est-il qu'avec la fermeture du Camp Geille, en plus de l'escale militaire française à l'aéroport de Dakar, l'armée française a bouclé la boucle du retrait de ses troupes du Sénégal. Un départ qui intervient après la fermeture de ses bases militaires au Tchad et en Côte d'Ivoire en début d'année, respectivement en janvier et février 2025, après avoir été contrainte, quelques années plus tôt, de plier bagage du Mali, du Burkina Faso et du Niger dans les conditions que l'on sait.

Pour Paris, le départ de ses troupes du Sénégal s'inscrit dans un processus plus large de retrait de ses forces, d'Afrique. Une décision qui traduit une volonté de Paris de changer de paradigme dans un contexte marqué par de fortes mutations politiques en Afrique.

Avec la rétrocession du camp de Dakar, c'est la dernière base militaire française en Afrique de l'Ouest, mais aussi du Centre, qui ferme. Et au-delà du symbole, c'est une page de l'histoire de la présence militaire française dans cette partie de l'Afrique, qui se tourne. Et c'est la fin d'une époque. Celle où le Coq gaulois paradait fièrement crête au vent, dans sa « basse-cour » où il faisait la pluie et le beau temps.

Et ce, au regard du rôle central que jouait l'armée française sur le continent noir où au lendemain des indépendances, la France a gardé une grande influence en maintenant une présence politique, économique et militaire significative dans ses anciennes colonies. Mieux, elle a souvent été accusée d'intervenir directement ou indirectement dans les affaires intérieures de certains pays africains, en soutenant parfois des dictateurs ou en renversant des régimes, au gré de ses intérêts stratégiques. C'est dire si pendant longtemps, c'est Paris qui faisait le jeu politique dans son pré-carré en Afrique.

Et la France s'est longtemps complu dans ce rôle, dans un contexte où au-delà des interventions militaires et de la protection de ses citoyens, l'armée française servait aussi à défendre les intérêts économiques de l'Hexagone sur le continent noir. Aujourd'hui, à la faveur du vent du changement qui souffle sur l'Afrique sur fond d'une souveraineté de plus en plus fortement revendiquée, la France cherche à opérer sa mue, en se faisant discrète dans ses relations avec ses anciennes colonies, tout en cherchant à garder son influence.

La fermeture de ces bases militaires ne signifie pas la fin de la coopération militaire de la France avec l'Afrique

Et tout le défi pour elle, est de savoir s'adapter au nouveau contexte, au moment où elle n'a pas forcément le vent en poupe sur un continent où sa politique est de plus en plus décriée, faisant naître par endroits, de forts ressentiments contre Paris. Et ce, dans un contexte où le continent noir, connu pour ses énormes potentialités, est devenu l'objet d'une rivalité de plus en plus accrue entre les grandes puissances. Ceci étant, la fermeture de ces bases militaires ne signifie pas la fin de la coopération militaire de la France avec l'Afrique.

Et si dans le cas du Sénégal, c'était une promesse de campagne du président Bassirou Diomaye Faye, on peut dire que la France avait d'autant plus senti venir les choses, qu'à en croire des canaux officiels, c'est depuis 2021 que Paris a compris la nécessité de revoir la copie de sa coopération militaire avec l'Afrique. Mais en tardant dans l'opérationnalisation, cela a eu pour effet de la mettre aujourd'hui dans une position inconfortable, au regard des circonstances dans lesquelles elle a été contrainte de se retirer précipitamment de certains pays.

Toujours est-il qu'en changeant de paradigme, la France ne renonce pas à l'Afrique. Bien au contraire. Mais au regard du contexte, elle a choisi de faire profil bas et d'être moins visible, tout en travaillant à préserver son influence. C'est dire si ce retrait marque un tournant dans les relations entre la France et l'Afrique.

Et l'on attend de voir si la nouvelle stratégie portera fruit et permettra à la France de retrouver la place qui était la sienne dans le coeur des Africains. En tout état de cause, maintenant que l'armée française est partie, il appartient aux Africains de s'assumer pleinement pour mieux affirmer leur souveraineté.