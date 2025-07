Togo: Des élections municipales apaisées mais boudées par les électeurs

Jeudi 17 juillet, les bureaux de vote ont ouvert au Togo pour le renouvellement des maires et conseillers municipaux des 117 communes que compte le pays. Ce sont les troisièmes municipales de l'histoire du pays et les premières de la nouvelle République, définitivement instaurée début mai. Un scrutin qui s'est déroulé dans le calme et pour lequel les Togolais ne se sont pas beaucoup déplacés, malgré un contexte sociopolitique tendu.

Alors que le contexte sociopolitique était tendu au Togo, avec un nouvel appel à manifester du mouvement de la société civile M66, à Lomé, les électeurs sont arrivés au compte-goutte devant les urnes, selon des témoins dans les quartiers d'Agoè, de Bè, de Kélégougan et ou encore de Tokoin.

À Adakpamé, le quartier qui a connu les affrontements les plus violents avec les forces de défense et de sécurité lors des manifestations du mois dernier, des « ambassadeurs de paix » reconnaissables à leurs gilets jaunes étaient présents aux abords des centres de vote. Une forme d'appel au calme pour éviter les violences qui ont commencé après l'internement forcé du rappeur Aamron en juin dernier, et qui ont causé la mort d'au moins cinq personnes, imputées aux forces de l'ordre par la société civile.

Depuis mercredi, les forces de l'ordre occupent les points stratégiques de la capitale pour « garantir la sécurité des élections », explique la Commission électorale nationale indépendante (Céni). Les frontières terrestres ont été fermées et la journée déclarée fériée. Des précautions prises suite aux appels à manifester, finalement très peu suivis, du mouvement de la société civile M66, qui réclame un changement de pouvoir et dénonce notamment la récente réforme constitutionnelle ayant consolidé le pouvoir de Faure Gnassingbé, à la tête du pays depuis 20 ans.

Depuis l'instauration de la nouvelle République, ces municipales, qui sont les troisièmes de l'histoire du pays, marquent le premier scrutin d'importance pour plus de quatre millions et demi d'électeurs. Un exercice citoyen auquel les Togolais ne sont que très peu habitués, les dernières municipales remontant à 2019 avec 60% des sièges remportés par le parti au pouvoir UNIR. Et les précédentes ayant eu lieu... 32 ans auparavant. La date de l'annonce des résultats par la Céni n'a pas encore été communiquée.