Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 18 juillet 2025

revue de presse

Afrique du Sud : Le Mandela Day en hommage à Nelson Mandela, homme de paix

La Journée internationale Nelson Mandela a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies, en novembre 2009, en reconnaissance de la contribution de Nelson Mandela à la culture de paix et à la résolution des conflits.

En 1990, après avoir passé 27 ans dans les geôles du régime ségrégationniste de l’apartheid, Nelson Mandela recouvre la liberté. Il reprend ses activités politiques et dirige le Congrès national africain, l’ANC, dans ses négociations avec le régime ségrégationniste, pour mettre fin à l'apartheid et établir un nouveau gouvernement multiracial. (Source Deutsche Welle)

Mali : 700 milliards FCFA de transferts de la diaspora en 2023

Le premier Forum international de la Diaspora s’est ouvert jeudi 17 juillet 2025 à Bamako, sous la présidence du Premier ministre, le général Abdoulaye Maïga. La rencontre, qui réunit des participants venus de 77 pays autour du thème « Les enjeux et défis pour une diaspora au cœur du développement économique national », met en lumière l’apport décisif des Maliens de l’extérieur dans l’économie nationale, notamment à travers les transferts financiers.

Selon les données du ministère des Maliens établis à l’extérieur, de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et du Processus de Rabat, la diaspora malienne est estimée entre quatre et six millions de personnes, dont plus de la moitié vit en Afrique de l’Ouest — en Côte d’Ivoire, au Sénégal, en Mauritanie et au Niger. (Source apanews)

Libéria : Des manifestants déçus par le gouvernement se rassemblent à Monrovia

Alors que le président du Libéria Joseph Boakai, a fait campagne pour améliorer la gouvernance et les conditions de vie des Libériens, des manifestants ont affirmé qu’aucune de ces promesses n’avait été tenue par le chef d’état élu l’année dernière.

Mulbah Morlu, membre de l'opposition et ancien président du parti de l'ex-président George Weah, le Congrès pour le changement démocratique était à la tête du mouvement de protestation de ce jeudi. « Nous, les motocyclistes, nous voulons un tribunal pour les crimes de guerre. (Source Africanews)

Bénin : Un deuxième journaliste interpellé pour « harcèlement par voie électronique »

Directeur de publication du journal « La Boussole », Cosme Hounsa a été arrêté mardi soir par des agents du Centre national des investigations numériques à la suite d’une plainte d’un ministre.

Le journaliste béninois Cosme Hounsa a été interpellé mardi 15 juillet à la suite d’une plainte déposée par un ministre pour « harcèlement par voie électronique », ont annoncé mercredi plusieurs organisations de journalistes du pays, qui expriment leur « vive inquiétude ». (Source Lemonde Afrique)

Niger: La météorite provenant de Mars découverte à Agadez vendue 5 millions de dollars à New York

Une météorite a été vendue pour 4,3 millions de dollars - 5 millions de dollars taxes comprises - lors d'une vente aux enchères à New York, mercredi 16 juillet. Longue de 40 centimètres pour environ 24 kilos, c'est le plus grand morceau de Mars jamais découvert sur Terre.

C'est un morceau de Mars « incroyablement rare », de la taille d'un ballon de football, qui a trouvé preneur lors d'une vente aux enchères mercredi à New York. La météorite a été vendue 5 millions de dollars taxes comprises, deux ans après sa découverte par un chasseur de météorite chanceux à Agadez, au Niger. (Source RFI)

Afrique: CAN féminine 2025 - Les quarts de finale débutent ce vendredi au Maroc

Les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine débuteront ce 18 juillet. Le Nigeria ouvrira le bal en affrontant la Zambie. Le Nigeria a dominé dans la phase de groupes la Tunisie, 4-0, puis a battu le Botswana, 1-0, avant de faire jeu égal 0-0 face à l'Algérie. La Zambie a tenu en échec le Maroc, 2-2, avant de battre le Sénégal, 3-2, et la République démocratique du Congo (RDC), 1-0.

Le deuxième quart de finale mettra aux prises le Maroc au Mali. Le Maroc a fait jeu égal avec la Zambie avant de battre la RDC, 4-2, et le Sénégal, 1-0. Le Mali, quant à lui, a dominé la Tanzanie, 1-0, avant de faire jeu égal face au Mali, 1-1, et perdre face à l'Afrique du Sud, 4-0. (Source Les Dépêches de Brazzaville)

Gabon : Missamou, un chatbot pour moderniser l'administration lancé

Le gouvernement gabonais a marqué une étape significative dans sa transformation numérique en annonçant, le mardi 15 juillet, le lancement officiel de Missamou, son assistant virtuel dédié à la communication gouvernementale. Accessible via Facebook Messenger, Missamou se positionne comme le premier chatbot de ce type dans le pays, visant à instaurer une relation plus directe, interactive et continue entre l'État et la population.

Cette initiative s'inscrit dans une tendance mondiale où de plus en plus de gouvernements misent sur les chatbots pour moderniser leur communication et améliorer l'accès des citoyens à l'information publique. (Source Le Soleil)

Nigeria : Atiku Abubakar démissionne du PDP, dénonçant des dissensions internes

Au Nigeria, Atiku Abubakar, l’un des leaders du Parti démocratique populaire (PDP), principal parti d’opposition, a annoncé sa démission. Il explique son départ par des dissensions internes liées aux orientations prises par le parti.

Plusieurs fois candidat du PDP à la présidentielle, Atiku Abubakar estime que la formation politique s’éloigne de sa mission principale, à seulement deux ans du prochain scrutin présidentiel. (Source WADR)

Angola : Le Prince Harry dans les pas de sa mère Diana pour les déminages

Le Prince Harry suit les traces de sa défunte mère Diana en soutenant des œuvres caritatives. Le duc de Sussex a traversé mercredi un champ de mines actif près d'un village de Cuito Cuanavale, dans le sud de l'Angola.

Harry portait un gilet pare-balles, pour sensibiliser avec Halo Trust, une organisation caritative, qui élimine les explosifs d'anciennes zones de guerre. Cette organisation est la même rencontrée par la princesse Diana en janvier 1997 en Angola, quelques mois avant sa mort dans un accident de voiture à Paris. (Source : 7sur 7.be)

Afrique: L'UNESCO inscrit 26 nouveaux sites au patrimoine mondial - Le continent à l'honneur

La session annuelle du Comité du patrimoine mondial s'est achevée à Paris avec 26 nouvelles inscriptions à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et un signal fort en faveur de l'Afrique et des communautés locales.

L'inscription de nouveaux sites au patrimoine mondial de l'UNESCO est toujours un événement. Chaque nom ajouté à la liste de l'agence onusienne pour l'éducation, la science et la culture porte la reconnaissance d'un héritage exceptionnel, qui mérite d'être protégé pour les générations futures. C'est aussi, pour les pays concernés, une fierté nationale, doublée d'un engagement durable en faveur de la conservation. (Source UN News)